【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米中央軍は８日、イラン船籍の石油タンカー２隻を新たにオマーン湾で攻撃したと発表した。

米軍が継続するイランに対する海上封鎖措置の一環だ。戦闘終結に向けて米国が提示した合意案への回答をイランが保留する中、緊張状態が続いている。

中央軍によると、タンカーは石油を積載していない状態で、イランの港に向かっていた。米原子力空母ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュから飛び立った戦闘機が８日、精密誘導弾でタンカーの煙突部分を攻撃し、航行不能にした。中央軍が公開した動画では、攻撃されたタンカーから煙が上がる様子が映っている。

米軍は７日にはイランによる攻撃に対する報復措置と称し、イランの軍事施設などを攻撃していた。中央軍は８日の発表で、引き続き封鎖措置を徹底するとしている。

米イランは水面下で交渉を続けている。トランプ米大統領は８日、米側が仲介国パキスタンを通じて示した合意案に対し、イランの回答が「きょう（８日）の夜のうちに届くだろう」と語った。

イラン国営テレビによると、イランのエスマイル・バガイ外務省報道官は８日、合意案については検討中だと説明した。「（回答）期限に注意を払っていない」とも述べ、回答を求める米国をけん制した。また、タンカーを含むイラン船２隻が７日夜にホルムズ海峡付近で米軍に攻撃されたと説明し、国際法違反だと主張した。