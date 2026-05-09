◇プロ野球セ・リーグ 中日9ー2巨人（5月8日、バンテリンドーム）

5回途中5失点で降板した巨人の先発、ウィットリー投手。2回にフォアボールで出したランナーをホームランでかえし、2失点すると、5回には自身の悪送球でピンチを広げると、打球が足を直撃するアクシデントもあり、5失点でマウンドを降りました。

「フォアボールからのホームランで失点するのは最悪のパターン。よくない点の取られ方をしました」と試合後に反省の弁を口にしました。ここまで被本塁打4ですが、うち3本を外国人選手に許しています。そのことについて触れられると、「そういうふうに見えますが・・・」と口を開くと、「カウントが不利になって、甘い球を打たれるというのが要因だと思います」と分析。打球が当たった箇所については左ヒザの裏とし、「当たりどころとしては悪くない場所でした」と自身の足で歩いて球場をあとにしました。

杉内俊哉投手チーフコーチは「無駄なフォアボールもあるけどその分、三振もとれるし、自分のピッチングがある程度、確立されてきたなと思う。ああいう小さなミスとかをなくすのは、いいのかなと思います」と一定の評価をしました。