会社員でもできる不動産投資 第4回 「他人資本」で資産を築く――銀行がお金を貸してくれる唯一の投資
「投資をしたいけれど、まとまったお金がない」そう考えて足踏みしている方は多いはずです。 しかし、不動産投資には、他の投資には存在しない強力な武器があります。それが「レバレッジ」です。
○銀行がお金を貸してくれる唯一の投資
あなたが「これから有望な株を買いたいので1,000万円貸してください」と銀行に頼んでも、まず断られるでしょう。 株式投資や投資信託のために融資を受けることは原則不可能です。しかし、不動産は別です。不動産そのものが担保となり、 銀行からローンを組むことができます。これが「レバレッジの効果」です。
例えば、300万円の自己資金があるとします。株式投資なら300万円分の株しか買えません。 しかし、不動産投資なら300万円を頭金にし、融資を受けて3,000万円の物件を買うことが可能です。 同じ利回り5％で運用できたとしても、300万円の5％は年間15万円ですが、3,000万円の5％は150万円です。 ここからローン返済が発生しますが、手元に残る金額のインパクトは格段に違います。
○他人資本で資産を築く
不動産投資の真の面白さは、「入居者が払ってくれる家賃で、自分のローンを返済していく」という仕組みにあります。 3,000万円の借金をして物件を買っても、その返済原資はあなたの給料ではなく、入居者からの家賃です。 完済したとき、あなたの手元にはローンがゼロになった数千万円の物件が残ります。 つまり、「他人の資本を使って、自分の資産を築き上げる」ことができる。 これが会社員という「信用」を持った人が享受できる最大の特権なのです。
○リスクをコントロールする力
もちろん、借金にはリスクが伴います。しかし、無理なフルローンを避け、適切な手元資金を残しながら レバレッジをかけることで、リスクは十分にコントロール可能です。
第1回からお伝えしてきた「出口戦略」や「エリア選定」ができている物件であれば、銀行も喜んで融資してくれます。 最終回となる次回は、さらに投資効率を高める「節税効果」と「減価償却」の仕組みについて解説し、本連載を締めくくります。
島田雄左 株式会社スタイル・エッジ代表取締役社長。1988年、福岡県生まれ。24歳で司法書士事務所を開業。国内トップ規模の士業グループに成長させる。その後、自身の経営経験を元に、株式会社スタイル・エッジ代表取締役に就任。共創型ビジネスモデルとして士業や医業のコンサルティングを行っている。YouTubeやXで法律、仕事、マネーリテラシーなどさまざまな情報を配信中。著書に『士業経営』『人生で損しないお金の授業』(共に税務経理協会)がある。公式サイト：https://styleedge.co.jp/、X：@shimadayusuke66 この著者の記事一覧はこちら
○銀行がお金を貸してくれる唯一の投資
あなたが「これから有望な株を買いたいので1,000万円貸してください」と銀行に頼んでも、まず断られるでしょう。 株式投資や投資信託のために融資を受けることは原則不可能です。しかし、不動産は別です。不動産そのものが担保となり、 銀行からローンを組むことができます。これが「レバレッジの効果」です。
○他人資本で資産を築く
不動産投資の真の面白さは、「入居者が払ってくれる家賃で、自分のローンを返済していく」という仕組みにあります。 3,000万円の借金をして物件を買っても、その返済原資はあなたの給料ではなく、入居者からの家賃です。 完済したとき、あなたの手元にはローンがゼロになった数千万円の物件が残ります。 つまり、「他人の資本を使って、自分の資産を築き上げる」ことができる。 これが会社員という「信用」を持った人が享受できる最大の特権なのです。
○リスクをコントロールする力
もちろん、借金にはリスクが伴います。しかし、無理なフルローンを避け、適切な手元資金を残しながら レバレッジをかけることで、リスクは十分にコントロール可能です。
第1回からお伝えしてきた「出口戦略」や「エリア選定」ができている物件であれば、銀行も喜んで融資してくれます。 最終回となる次回は、さらに投資効率を高める「節税効果」と「減価償却」の仕組みについて解説し、本連載を締めくくります。
島田雄左 株式会社スタイル・エッジ代表取締役社長。1988年、福岡県生まれ。24歳で司法書士事務所を開業。国内トップ規模の士業グループに成長させる。その後、自身の経営経験を元に、株式会社スタイル・エッジ代表取締役に就任。共創型ビジネスモデルとして士業や医業のコンサルティングを行っている。YouTubeやXで法律、仕事、マネーリテラシーなどさまざまな情報を配信中。著書に『士業経営』『人生で損しないお金の授業』(共に税務経理協会)がある。公式サイト：https://styleedge.co.jp/、X：@shimadayusuke66 この著者の記事一覧はこちら