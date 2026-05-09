住宅ローンの疑問・お悩みに答えます 第29回 中古住宅を購入してリフォームしたい、住宅ローンの注意点は？
この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「中古住宅を購入してリフォームしたい、住宅ローンの注意点は？」です。
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○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「中古住宅を購入してリフォームしたい、住宅ローンの注意点は？」
リフォームを想定して中古住宅を購入する人が増えていると聞きました。新築住宅を購入するのと比較して、注意したいポイントはありますか？住宅ローンの設計についても知りたいです。
○日本住宅ローン株式会社の回答
中古住宅を購入、その後リフォームを実施する場合、一般的にローンは別々となってしまうため、手続きが煩雑であることや、リフォーム部分のローン金利は高めになり、借入期間も短くなることがあります。
また、住宅購入時のローン返済はリフォーム完了前から始まってしまいます。リフォーム期間中は今の住宅から引っ越しができないため、家賃と住宅ローンの二重返済が発生してしまうことから、一時的な負担が重くのしかかってくる場合もございます。
その点、当社では中古住宅の購入からリフォーム資金まで1つの住宅ローンとして、ご融資できるスマート分割融資をご準備しており、大変好評いただいております。
リフォーム部分は住宅ローンの金利と同じで、借入期間も住宅ローンと同じ期間となります。また、リフォーム完工後に返済開始となるため、家賃との二重返済が発生することはありません。
中古住宅＋リフォームのローン設計は金融機関ごとに異なるため、購入前に取り扱いを確認したうえで計画を進めていくことをおすすめいたします。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/
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○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「中古住宅を購入してリフォームしたい、住宅ローンの注意点は？」
リフォームを想定して中古住宅を購入する人が増えていると聞きました。新築住宅を購入するのと比較して、注意したいポイントはありますか？住宅ローンの設計についても知りたいです。
中古住宅を購入、その後リフォームを実施する場合、一般的にローンは別々となってしまうため、手続きが煩雑であることや、リフォーム部分のローン金利は高めになり、借入期間も短くなることがあります。
また、住宅購入時のローン返済はリフォーム完了前から始まってしまいます。リフォーム期間中は今の住宅から引っ越しができないため、家賃と住宅ローンの二重返済が発生してしまうことから、一時的な負担が重くのしかかってくる場合もございます。
その点、当社では中古住宅の購入からリフォーム資金まで1つの住宅ローンとして、ご融資できるスマート分割融資をご準備しており、大変好評いただいております。
リフォーム部分は住宅ローンの金利と同じで、借入期間も住宅ローンと同じ期間となります。また、リフォーム完工後に返済開始となるため、家賃との二重返済が発生することはありません。
中古住宅＋リフォームのローン設計は金融機関ごとに異なるため、購入前に取り扱いを確認したうえで計画を進めていくことをおすすめいたします。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/