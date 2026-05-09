パク・チャヌク監督新作にマシュー・マコノヒー、オースティン・バトラー、ペドロ・パスカルら出演
『JSA』や『オールド・ボーイ』『お嬢さん』などで知られるパク・チャヌク監督の新作『The Brigands Of Rattlecreek（原題）』に、オスカー俳優のマシュー・マコノヒーやオースティン・バトラー、ペドロ・パスカルら、ハリウッドの実力派が出演することが分かった。
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Varietyによると、本作は、ホラー西部劇映画『トマホーク ガンマンvs食人族』や『ブルータル・ジャスティス』のS・クレイグ・ザラーによるオリジナル脚本を、パク監督が脚色し、監督・製作を務める“復讐と報復を描くアメリカ西部劇”。「パク・チャヌク監督の集大成として、これまで探求してきたテーマである、暴力がもたらすものや、家族の価値、記憶の力、そして人生の真の代償について、感情的に爆発させ、視覚的にも深い考察を提示する作品」になるという。
本作は、2006年に映画化されていない優秀な作品を選出する「ブラックリスト」に選ばれ、Amazonが権利を取得。2019年には『ダラス・バイヤーズクラブ』（2014）でアカデミー賞に輝いたマシューを主演に起用することが検討されていたそうだ。
なお、マシューと共演するオースティンは、『エルヴィス』（2022）でアカデミー賞候補となり、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『デューン 砂の惑星PART2』（2024）や、ダーレン・アロノフスキー監督の『コート・スティーリング』（2025）などに出演。リメイク版『マイアミ・バイス』の出演も決まっている。
ペドロは、ドラマ『THE LAST OF US』などで4度エミー賞候補となり、この後『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開が控える。また、3人のほか、『別れる決心』（2022）でパク監督とタッグを組んだ中国出身のタン・ウェイも出演する。
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Varietyによると、本作は、ホラー西部劇映画『トマホーク ガンマンvs食人族』や『ブルータル・ジャスティス』のS・クレイグ・ザラーによるオリジナル脚本を、パク監督が脚色し、監督・製作を務める“復讐と報復を描くアメリカ西部劇”。「パク・チャヌク監督の集大成として、これまで探求してきたテーマである、暴力がもたらすものや、家族の価値、記憶の力、そして人生の真の代償について、感情的に爆発させ、視覚的にも深い考察を提示する作品」になるという。
なお、マシューと共演するオースティンは、『エルヴィス』（2022）でアカデミー賞候補となり、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『デューン 砂の惑星PART2』（2024）や、ダーレン・アロノフスキー監督の『コート・スティーリング』（2025）などに出演。リメイク版『マイアミ・バイス』の出演も決まっている。
ペドロは、ドラマ『THE LAST OF US』などで4度エミー賞候補となり、この後『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開が控える。また、3人のほか、『別れる決心』（2022）でパク監督とタッグを組んだ中国出身のタン・ウェイも出演する。