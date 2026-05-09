◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１打席目はカウント１―２から外角低めいっぱいの９８・３マイル（約１５８・２キロ）の直球に全く手が出ず、見逃し三振に倒れた。

相手先発は２４年のサイ・ヤング賞左腕のセールだ。すでにメジャートップタイ６勝を挙げ、防御率２・１４と好調。大谷はシーズン通算成績は８打数２安打の打率２割５分、１四球２三振で本塁打はまだないが、８戦ぶり７号の期待がかかる。

大谷は６日（同７日）の敵地・アストロズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場すると、３回に二塁打を放ち、自己最長ブランクとなる６試合＆２６打席ぶりとなる待望の安打を放った。自己最長ブランクから抜け出し、塁上では豪快にキックするチームの新パフォーマンスも披露した。４打数２安打１打点、１四球１盗塁と躍動し、チームは１０試合ぶりの２ケタ得点の大勝で連敗を阻止していた。

チームはこの日から本拠地７連戦、敵地６連戦の１３連戦がスタート。本拠地ブレーブス戦は、２３年９月３日（同４日）の一戦から７連勝中とチームの相性は抜群だ。