◇ア・リーグ ホワイトソックス 8―12 マリナーズ（2026年5月8日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。メジャートップタイとなる15号ソロなど4打数1安打1打点1四球2三振だった。ホワイトソックスは8―12で敗れ、3連敗となった。

村上は初回の第1打席で、マリナーズ先発右腕ハンコックから3試合ぶりの一発となる先制ソロ。外角寄りのシンカーを左翼席へ叩き込む飛距離380フィート（約115.8メートル）の今季15号で、この時点でヤンキースのジャッジに並んだ。

4月14日のレイズ戦から8カード続けて3連戦の初戦で本塁打をマーク。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によるとメジャー初の快挙で、キャリア初戦から38試合での15本塁打はリース・ホスキンス（17年、当時フィリーズ）の18本に次いで歴代2位タイ、球団史上最速ペースとなった。

2回の守備では一塁線寄りの強烈なゴロをはじいて出塁を許し、失点に絡んだ（記録は内野安打）。3回の第2打席は四球で出塁し、1死満塁から4番・モンゴメリーの3点適時二塁打で生還したが、5回の第3打席はスイーパーに空振り三振。7回の第4打席は二ゴロに倒れた。

8―12で迎えた9回の第5打席では、1ボール2ストライクから右翼ポール際に大飛球を放ったもののファール。最後は高め速球にこの日2つめの空振り三振を喫した。ホワイトソックスは投手陣がマリナーズに4本塁打を浴びて計12失点。8、9回に反撃したものの及ばなかった。