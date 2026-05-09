元KAT-TUNのメンバーで、歌手の田中聖（40）が、弟たちと会話する姿に反響が寄せられている。

【映像】田中聖、弟との動画

田中は5人兄弟の次男で、四男の樹（30）は、アイドルグループ「SixTONES」のメンバーとして活躍している。

2026年3月11日、歌手や俳優として活動する三男・彪（34）が、YouTubeチャンネルで、年に1度だという家族旅行の様子を公開。「聖痩せたね」「聖、元気で良かった。おかえり」と話題になっていた。

弟たちと会話する姿を披露

2026年5月7日は五男の彗（26）がInstagramで、「田中家ディズニーツアー動画」とコメントし、兄弟の何気ないやり取りを披露した。

彗から「ファンタジアってなに？」と聞かれた田中が「チッ」と舌打ちをすると、彗は「めっちゃキレてる、こういう所で結婚式って行う人いんの？」と質問。これに田中は「出来るよ、ミラコスタも出来る。ただ300万ぐらいして1年待ち」と答えている。

この投稿にファンからは、「聖の声、聞けてうれしい」「聖らしい姿見れてよかったー」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）