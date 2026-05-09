◇ナ・リーグ ドジャース−ブレーブス（2026年5月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は一度もスイングすることなく見逃し三振に倒れた。

相手先発のセールは24年にサイ・ヤング賞を獲得するなど通算151勝の実力派左腕。今季も両リーグ最多タイとなる6勝を挙げている。

初回の第1打席、外角直球を3球続けられ、1ボール2ストライクと追い込まれると4球目、外いっぱいの98・3マイル（約158・2キロ）の直球に手が出ず、見逃し三振。一度もスイングすることなく凡退した。

NHK BSで解説を務めた福留孝介氏は「大谷選手の状態として、そこまでまだ上がってきてない。見逃した時にかかとが上がっている。自分で思ってる以上にアウトコースが遠くなっている」と分析した。

6日（同7日）のアストロズ戦で6試合、26打席ぶりのヒットを含むマルチ安打をマークし、不振から脱却した大谷。8試合ぶりの一発に期待がかかる。今季は打者としてここまで37試合に出場し、打率・248、6本塁打、15打点を記録している。