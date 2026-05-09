49歳・ほしのあき、13歳下の夫との“登山デート”満喫「登るスピード速くてすごい」「本当に素敵なご夫婦で憧れます」
タレントのほしのあき（49）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫・三浦皇成騎手（36）と登山デートを楽しむプライベートの様子を公開した。
【写真】「登るスピード速くてすごい」夫・三浦皇成騎手との“登山デート”の様子を公開したほしのあき
ほしのは「久し振りの登山 今回は筑波山!!ロープウェイで上がった事はあったけど歩いて上がるのは初めて！ビックリするくらいの階段を上がったり、岩場を上がったり楽しかった〜」とつづり、夫婦で軽々と山道を登っていく様子や、山頂で絶景をバックにした2ショットなどを披露した。
この投稿にファンからは「あきちゃん、登るスピード速くてすごい」「本当に素敵なご夫婦で憧れます」「スムーズに登れてますね!!見た目だけでなく動きも若々しい!!」「夫婦仲良くラブラブで、楽しそうですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「登るスピード速くてすごい」夫・三浦皇成騎手との“登山デート”の様子を公開したほしのあき
ほしのは「久し振りの登山 今回は筑波山!!ロープウェイで上がった事はあったけど歩いて上がるのは初めて！ビックリするくらいの階段を上がったり、岩場を上がったり楽しかった〜」とつづり、夫婦で軽々と山道を登っていく様子や、山頂で絶景をバックにした2ショットなどを披露した。
この投稿にファンからは「あきちゃん、登るスピード速くてすごい」「本当に素敵なご夫婦で憧れます」「スムーズに登れてますね!!見た目だけでなく動きも若々しい!!」「夫婦仲良くラブラブで、楽しそうですね」などのコメントが寄せられている。