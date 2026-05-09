「スネルが戻ってくるのに…」ド軍激震　急転、グラスノーのIL入りにファン悲鳴「先発ローテーションが回転ドアみたいに回っている」

グラスノ―はここまで3勝をマークしている(C)Getty Images

ドジャースは現地5月8日、タイラー・グラスノーが「腰のけいれん」によるIL（負傷者リスト）入りを発表した。かわって右腕のポール・ガーベイスが昇格した。

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グラスノ―は6日のアストロズ戦に先発。2回の投球練習中に異変を訴え、緊急降板していた。

デーブ・ロバーツ監督は試合前にグラスノーに関してMRI検査を受けたとした上で大きな問題はなかったとしながら、大事を取った模様だ。

グラスノ―は今季ここまで7試合に登板、3勝0敗、防御率2.72と安定したパフォーマンスを示していた。