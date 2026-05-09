「このコンビヤバい」市川團十郎、尾上菊五郎との風格たっぷり着物ショットを披露！ 「祭じゃ團菊じゃ」
「このコンビヤバい」市川團十郎、尾上菊五郎との風格たっぷり着物ショットを披露！ 「祭じゃ團菊じゃ」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月8日、自身のInstagramを更新。八代目尾上菊五郎さんとの着物ショットを披露しました。
【写真】市川團十郎、着物ショットを披露
「この77年世代コンビヤバい」市川さんは「5月8日（金）18:30頃〜『首都圏ニュース』放送予定です。NHK片山 千恵子さんにインタビューしていただきました」とつづり、1枚の写真を投稿。市川さん、八代目尾上菊五郎さん、NHKの片山アナウンサーとのスリーショットを公開し、体格の良さと風格が際立つ和服姿を披露しています。
コメントでは、「この77年世代コンビヤバい」「同い年で同じ歌舞伎の世界で揃ってご活躍！ 素敵だと思います」「テレビ持って帰らなくちゃー」「祭じゃ團菊じゃ」「素敵〜」などの声が寄せられています。
「助六の色気に圧倒されました」5日の投稿では、「昼の部は左近さんの三代目尾上辰之助襲名披露演目に出演させて頂いております」とつづり、鏡に映った歌舞伎の化粧姿を披露している市川さん。ファンからは「わわ、お父様に似てらっしゃる！ カッコイイ」「この写真 良いですね」「花魁の煌びやかさにも負けない助六の色気に圧倒されました」「かっこええやーんか」「信長の時よりさらに若がえってるのではないかと思うくらいに美しい團十郎さんが舞台にいました」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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