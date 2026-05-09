女優の山口智子（61）が8日に放送されたTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。長年の趣味について語った。

女優デビュー作で共演して以来、親交が深いMCの笑福亭鶴瓶に「フラメンコか？」と長年の趣味について振られた山口は「フラメンコはずっと続けてますよ。踊りまくってます」と応答。

「年1回は絶対修行に行く。1カ月ぐらいスペインに。踊りまくりに行く」とライフワークになっていることを明かした。

鶴瓶が「家も板敷いてるらしいね？」と振ると「うん。1部屋そういう板敷いて、家でもできるように」と明かし「その音がうるさいとか言ってた。一応気を遣って起きてる時間にやってるはずなんだけどな〜」と夫・唐沢寿明へのクレームもぶっちゃけた。

鶴瓶が「唐沢のそばでもやってるの？」と聞くと「冷たい目で見られるからやらない」と苦笑い。「ほんとは一緒に踊れる夫婦っていうか。旅先とか、音楽が流れると老夫婦が立ち上がって踊り出したりするじゃないですか。すっごい心から憧れてて」と夢を語ると、鶴瓶は「（唐沢に）言わないの？」。「彼は絶対踊ってくれない」と食い気味に応じ、スタジオに笑いを誘った。