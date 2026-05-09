齊藤京子「秒殺でなくなりました」本格的アクアパッツァ披露「初めてのクオリティじゃない」「見た目から豪華すぎ」と話題
【モデルプレス＝2026/05/09】元日向坂46の齊藤京子が5月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理のショットを公開した。
【写真】28歳元日向坂「見た目から豪華すぎ」高クオリティの手作りアクアパッツァ披露
齊藤は「アクアパッツァ作ってみました」「初めて作ったのですがめちゃくちゃ美味しくできました 家族みんなで食べたので秒殺でなくなりました」とつづり、手作りのアクアパッツァを投稿。トマト、貝、魚、オリーブが乗った本格的なショットとなっている。
この投稿にファンからは「初めてのクオリティじゃない」「見た目から豪華すぎ」「売り物かと思った」「とっても美味しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「見た目から豪華すぎ」高クオリティの手作りアクアパッツァ披露
◆齊藤京子、本格的なアクアパッツァ
齊藤は「アクアパッツァ作ってみました」「初めて作ったのですがめちゃくちゃ美味しくできました 家族みんなで食べたので秒殺でなくなりました」とつづり、手作りのアクアパッツァを投稿。トマト、貝、魚、オリーブが乗った本格的なショットとなっている。
◆齊藤京子の投稿に反響
この投稿にファンからは「初めてのクオリティじゃない」「見た目から豪華すぎ」「売り物かと思った」「とっても美味しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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