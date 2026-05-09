3児の母・横澤夏子、GW中の家族ショット公開「お出かけ楽しそう」「お揃い可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】お笑いタレントの横澤夏子が5月6日、自身のInstagramを更新。娘たちとのお出かけショットを公開し、話題となっている。
【写真】35歳3児の母芸人「お揃い可愛い」GW中の家族ショット公開
横澤は「ゴールデンウィークくたくた！いろんなとこ行った！たくさん遊んだ！」とつづり、写真を複数枚投稿。横澤と子どもたちが鯉のぼりを見上げている姿や、虹色のワンピースの背中に羽がついた服を着用した子どもたちのお揃いショットなどを披露している。
この投稿には「お揃い可愛い」「ゴールデンウィークお疲れ様でした」「お出かけ楽しそう」「自然でいい写真」「素敵なお母さん」などとコメントが寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】35歳3児の母芸人「お揃い可愛い」GW中の家族ショット公開
◆横澤夏子、お出かけショット公開
横澤は「ゴールデンウィークくたくた！いろんなとこ行った！たくさん遊んだ！」とつづり、写真を複数枚投稿。横澤と子どもたちが鯉のぼりを見上げている姿や、虹色のワンピースの背中に羽がついた服を着用した子どもたちのお揃いショットなどを披露している。
◆横澤夏子の投稿が話題
この投稿には「お揃い可愛い」「ゴールデンウィークお疲れ様でした」「お出かけ楽しそう」「自然でいい写真」「素敵なお母さん」などとコメントが寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
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