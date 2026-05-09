Mrs. GREEN APPLE「ライラック」がApple Musicトップソングランキングで1位 リリースから2年以上経っての快挙に祝福の声
【モデルプレス＝2026/05/09】Mrs. GREEN APPLEが5月9日までに、公式X（旧Twitter）を更新。2024年4月12日リリースの『ライラック』がApple Musicのトップソングランキングで1位になったことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】ミセス大森「美しすぎて心臓止まる」突然の赤髪ビジュ
投稿では「2024年4月12日リリースの『ライラック』がApple Musicのトップソングランキングで1位に」と報告。「リリースから今日まで754日目 長く長く楽曲を愛してくれて、たくさん聴いてくれて、本当にありがとうございます。『ライラック』10億再生まであと少し…」と感謝を伝えた。
さらに、大森元貴はこの投稿を引用し「すごい！嬉しい！これからもどうぞよろしくお願いし」（※原文ママ）と喜びをつづった。
2024年4月12日のリリースから2年以上経って、Apple Musicトップソングで1位を獲得した快挙に、ファンからは「すごい」「さすがすぎる」「おめでたい！」「いっぱい聴いてます」「本当に嬉しい」と祝福と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス大森「美しすぎて心臓止まる」突然の赤髪ビジュ
◆ミセス「ライラック」がApple Musicトップソングランキングで1位
投稿では「2024年4月12日リリースの『ライラック』がApple Musicのトップソングランキングで1位に」と報告。「リリースから今日まで754日目 長く長く楽曲を愛してくれて、たくさん聴いてくれて、本当にありがとうございます。『ライラック』10億再生まであと少し…」と感謝を伝えた。
◆ミセス、2年以上経っての快挙に反響
2024年4月12日のリリースから2年以上経って、Apple Musicトップソングで1位を獲得した快挙に、ファンからは「すごい」「さすがすぎる」「おめでたい！」「いっぱい聴いてます」「本当に嬉しい」と祝福と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】