お笑いコンビ「トミーズ」の雅（66）が9日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に生出演。詐欺被害にあいかけたことを明かした。

この日は手口がますます巧妙化する詐欺について取り上げた。雅は「僕は絶対詐欺なんか引っかからないと思ってたけど、ヤバかったわあ…」と切りだした。

【重要】楽天カードご請求金額のお支払いについて、というタイトルのメールが届いたという雅。文面には「ご登録口座から自動引落が未遂となりました。下記よりお早めに精算ください」として、23960円の請求金額が示されていた。

「239万やったら絶対にウソやと思うねんけど、ええ値段つけよるねん…リアルな」と吐露。支払い方法の中には、雅がよく利用するPayPayもあった。「PayPayのあの言葉（支払い時に鳴るの通知音）聞きたい依存症かも分からんわ。“PayPay”ってかわいく言うてくれねん」と笑った。

「なんか買ったっけ」と気楽にPayPayで支払おうとすると、「パパ、楽天カード持ってへんやん」と妻がひと言。その忠告で詐欺だと気づき、ギリギリのところで被害を免れた。 「ほんまや、俺持ってへんわと思って。危ないやろ？」と語り、他にもメールを振り返ると同じようなものが3通あったと告白した。

実際に自身が利用しているものと一致するサービスを名乗る偽メールでは、さらにダマされる可能性は高まるため、いずれのメールにも注意が必要との見解が示された。また金銭に加え、リンク画面に進み入力したカード情報や個人情報を盗まれる被害も想定される。雅は「僕らはカード番号を入力することに慣れすぎた。怖いことやと思わんとやっちゃう」と指摘し、気を引き締めていた。