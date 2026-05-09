谷田侑里香が13位に浮上 長野未祈、伊藤二花は予選落ち/エプソン・ツアー
＜リライアンス・マトリックス選手権 presented by エプソン 2日目◇9日◇6735ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】いつもと雰囲気違う…髪を下ろした谷田侑里香
27歳の谷田侑里香は5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。17位タイからトータル7アンダーの13位タイに順位を上げた。長野未祈、伊藤二花はそれぞれトータル1オーバー・92位タイで決勝進出はならなかった。トータル18アンダー・単独首位にチョルチェバ・ウォングラス（タイ）。トータル14アンダー・2位タイにはマリエル・ガルディアーノ（米国）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢8人が決勝進めず 米女子リーダーボード
谷田侑里香 プロフィール＆成績
谷田侑里香の米下部ツアー転戦記
【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
得意の小技が米下部ツアーで通用すると実感 恵まれた環境に改めて感謝【谷田侑里香“最高峰への道”】
【写真】いつもと雰囲気違う…髪を下ろした谷田侑里香
27歳の谷田侑里香は5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。17位タイからトータル7アンダーの13位タイに順位を上げた。長野未祈、伊藤二花はそれぞれトータル1オーバー・92位タイで決勝進出はならなかった。トータル18アンダー・単独首位にチョルチェバ・ウォングラス（タイ）。トータル14アンダー・2位タイにはマリエル・ガルディアーノ（米国）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢8人が決勝進めず 米女子リーダーボード
谷田侑里香 プロフィール＆成績
谷田侑里香の米下部ツアー転戦記
【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
得意の小技が米下部ツアーで通用すると実感 恵まれた環境に改めて感謝【谷田侑里香“最高峰への道”】