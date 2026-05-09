俳優の田中圭（41）が、元放送作家の鈴木おさむさん（54）のYouTubeチャンネルに登場。約1年ぶりにメディアに出演したという田中の姿に反響が寄せられている。

【画像】約1年ぶりにメディア出演した田中圭（別カット）

田中は2025年4月、週刊文春で、俳優・永野芽郁との不倫疑惑が報じられ、その後、双方の所属事務所がコメントを発表。交際関係について否定していた。

約1年ぶりのメディア出演で空白の期間を語る

2026年5月8日は鈴木のYouTubeチャンネルに出演し、1年間、何をしていたのかを明かした。

鈴木からの「この1年間何してたの？」という質問には。「マジでその日暮らしです。前日の夜には明日どうしようか考えてる」と返答。映画やドラマはあまり見ず、舞台を見に行ったりしていたという。

さらに「1年間で挫けそうになったことは？」と聞かれると、「めちゃめちゃありますよ。言葉を選んでいうと、なんだコイツらみたいな。どこに対してというのは置いておいて、ありとあらゆるものが不信」と話した。

ラスベガスのポーカー大会に出場し3位になったことについては、「隠れて行ってたんで、プライベートで行っていた。途中で勝ち上がってきたら携帯がめっちゃ騒がしくなって、マネージャーから『バレてます』『写真撮られてます』みたいな。これでまた色々言われんじゃん！って思ってもう嫌だ！と思ってずっと隠れて早く負けろと思って」と、当時の心境を明かした。

田中の姿にネット上では、「ひさびさの田中圭かっこよすぎる。相変わらずかっこいい」「素直で自然体な圭くんに会えてうれしかった」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）