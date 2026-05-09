杉山愛、10歳長男がテニスの大会に出場 闘志あふれる試合ショット多数公開「雰囲気半端ない!!完全に選手!!!!」「カッコよすぎ」「たくましくなられましたね」
元プロテニスプレーヤーで、現在はタレントなど多方面で活躍する杉山愛（50）が7日、自身のインスタグラムを更新。長男・悠さん（10）がテニスの公認大会に出場したことを報告し、真剣な顔つきで試合に臨む写真を多数公開した。
【写真】「雰囲気半端ない!!完全に選手!!!!」10歳長男の闘志あふれる“試合ショット”を多数公開した杉山愛
杉山は「私達のゴールデンウィークは @pisc_shonan で開催されたPITA CUP 12歳以下の4Cの公認大会 子ども達の真剣な眼差しは私達の胸を熱くさせてくれました みんなの試合を観る時間が私にとって至福のひと時です」とつづり、白のキャップにサングラス姿の悠さんのコートでの写真を披露。ガッツポーズで雄叫びを上げる姿など、闘志あふれる様子が多数おさめられており、最後には、夫婦でネット越しに息子の勇姿を見守る写真も添えた。
「悠は2回戦で敗退してしまったけど この1年 大きく成長した姿を見せてくれました♪頑張る姿が最高だね またがんばろ」と息子の成長に感慨深く思う心境をつづり、次回の晴れ舞台にも期待をのぞかせた。
この投稿にフォロワーからは「こ、こ、これはー!!もはや小学5年生ではない!!!!笑。ゆうゆ、半端ないね!!!!貴公子感はそのままで、雰囲気半端ない!!完全に選手!!!!」「どのショットも素晴らしいですね」「最後の愛さんの楽しく見守る母親の笑顔最高です」「悠君、たくましくなられましたね！そしてかっこいい」「闘志がみなぎってて素晴らしい！」「悠くんカッコよすぎ サービスの時の構えもオトナと変わらないですねぇ」「悠くん形が整って凄いですね！」「ゆうくんの真剣な表情にグッときました 超カッコイイ！」など、成長した息子の姿に感嘆や称賛の声が多数寄せられている。
杉山は2011年11月、6歳年下の夫・走さんと結婚。15年7月に悠さん、21年7月に長女・心ちゃん（ここ／4）が誕生している。
【写真】「雰囲気半端ない!!完全に選手!!!!」10歳長男の闘志あふれる“試合ショット”を多数公開した杉山愛
杉山は「私達のゴールデンウィークは @pisc_shonan で開催されたPITA CUP 12歳以下の4Cの公認大会 子ども達の真剣な眼差しは私達の胸を熱くさせてくれました みんなの試合を観る時間が私にとって至福のひと時です」とつづり、白のキャップにサングラス姿の悠さんのコートでの写真を披露。ガッツポーズで雄叫びを上げる姿など、闘志あふれる様子が多数おさめられており、最後には、夫婦でネット越しに息子の勇姿を見守る写真も添えた。
この投稿にフォロワーからは「こ、こ、これはー!!もはや小学5年生ではない!!!!笑。ゆうゆ、半端ないね!!!!貴公子感はそのままで、雰囲気半端ない!!完全に選手!!!!」「どのショットも素晴らしいですね」「最後の愛さんの楽しく見守る母親の笑顔最高です」「悠君、たくましくなられましたね！そしてかっこいい」「闘志がみなぎってて素晴らしい！」「悠くんカッコよすぎ サービスの時の構えもオトナと変わらないですねぇ」「悠くん形が整って凄いですね！」「ゆうくんの真剣な表情にグッときました 超カッコイイ！」など、成長した息子の姿に感嘆や称賛の声が多数寄せられている。
杉山は2011年11月、6歳年下の夫・走さんと結婚。15年7月に悠さん、21年7月に長女・心ちゃん（ここ／4）が誕生している。