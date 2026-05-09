アメリカのルビオ国務長官は、訪問先のローマでイタリアのメローニ首相と会談しました。

【映像】握手を交わすルビオ国務長官とメローニ首相

イタリアの国営メディアによりますと、イラン情勢が主な議題となり、メローニ氏は、ホルムズ海峡での機雷除去のために掃海艇を提供する用意があるとしつつも、議会の承認や、国際的枠組みが必要だと改めて慎重な考えを伝えたということです。

その背後には、トランプ政権との冷え込んだ関係があると見られています。

メローニ氏は政権発足当初、トランプ大統領と良好な関係を築き、アメリカとヨーロッパの“橋渡し役”を担っていました。

しかし、イラン情勢を巡る軍事協力への慎重姿勢や、トランプ氏によるローマ教皇批判などをきっかけに溝が深まり、トランプ氏がイタリアからの米軍撤退を示唆するなど関係が悪化していました。

こうした経緯もあり、今回の会談でも歩みよりは見られませんでした。

会談後メローニ氏は、「同盟国同士の率直な対話だった」とSNSに投稿しました。

一方、ロイター通信によりますとルビオ氏は会談後、イタリアなどの同盟国が、アメリカの主導するホルムズ海峡再開への取り組みを支持しないことに疑問を呈したということです。

また、ルビオ氏はイランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、「本日中にイラン側から回答が得られるはずだ」と述べました。

そのうえで、イランによる海峡支配は認められないとの認識を改めて強調しました。（ANNニュース）