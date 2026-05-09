山口智子、「絶対お断りしてる」仕事 理由も明かす「…ゾッとする」
俳優の山口智子が8日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。絶対NGの仕事を明かした。
【写真】唐沢寿明との結婚生活を語った山口智子
「いいですね、ライブな感じ」とスタジオの雰囲気にウキウキした様子を見せる山口。ライブ感が「大好き」としつつ「大好きだけど、舞台とかは絶対やらない」「俳優に属していながら、舞台は一回やったことない。絶対お断りしてる」と舞台出演がNGであることを明かした。
藤ヶ谷太輔が「1回やってみて、『ああダメだ！』じゃなく？」と問うと「おんなじ場所に数日通うってことを考えただけでゾッとする。おんなじセリフで…」とNGの理由を説明。「一生、風来坊でいたい」と語っていた。
なお、TVerで見逃し配信中。15日午後10時59分終了予定。
【写真】唐沢寿明との結婚生活を語った山口智子
「いいですね、ライブな感じ」とスタジオの雰囲気にウキウキした様子を見せる山口。ライブ感が「大好き」としつつ「大好きだけど、舞台とかは絶対やらない」「俳優に属していながら、舞台は一回やったことない。絶対お断りしてる」と舞台出演がNGであることを明かした。
藤ヶ谷太輔が「1回やってみて、『ああダメだ！』じゃなく？」と問うと「おんなじ場所に数日通うってことを考えただけでゾッとする。おんなじセリフで…」とNGの理由を説明。「一生、風来坊でいたい」と語っていた。
なお、TVerで見逃し配信中。15日午後10時59分終了予定。