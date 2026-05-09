会社経営者と結婚・元SKE48石田安奈「お腹すーごい出てきた」マタニティコーデ公開「幸せオーラすごい」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】元SKE48の石田安奈が5月6日、自身のInstagramを更新。妊娠8ヶ月のふっくらしたお腹を公開し、話題となっている。
【写真】セレブ生活話題の元SKE「可愛すぎる」ふっくらお腹公開
石田は「妊娠8ヶ月 お腹すーごい出てきたよ〜」とつづり、写真を投稿。白いワンピースとピンクのカーディガンを合わせた石田はソファにゆったり腰掛けており、ふっくらとしたお腹が際立っている。また「苦しいよ〜でも食欲止まりません」と記し、マンゴーが乗った皿とフォークを手に持ちポーズを取った姿を公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「マタニティコーデ可愛い」「お腹のふくらみが愛おしい」「母性溢れてる」「幸せオーラすごい」「体調に気をつけてね」「マンゴー美味しそう」などと反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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◆石田安奈、妊娠8ヶ月のふっくらお腹を公開
石田は「妊娠8ヶ月 お腹すーごい出てきたよ〜」とつづり、写真を投稿。白いワンピースとピンクのカーディガンを合わせた石田はソファにゆったり腰掛けており、ふっくらとしたお腹が際立っている。また「苦しいよ〜でも食欲止まりません」と記し、マンゴーが乗った皿とフォークを手に持ちポーズを取った姿を公開している。
◆石田安奈の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「マタニティコーデ可愛い」「お腹のふくらみが愛おしい」「母性溢れてる」「幸せオーラすごい」「体調に気をつけてね」「マンゴー美味しそう」などと反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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