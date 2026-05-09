◆米男子ゴルフツアー トゥルーイスト選手権 第２日（８日、ノースカロライナ州クウェイルホロークラブ=７５８３ヤード、パー７１）

前日サスペンデッドになった第１ラウンドの残り後に第２ラウンドが行われ、５２位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１オーバーの４３位となった。

４３位で第２ラウンドをスタートした松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１バーディー、１ボギー、２ダブルボギーの７５で、５オーバーの６８位に順位を落とした。

松山はこの日、第１ラウンドの１８番グリーンからプレーを再開。第２ラウンドは序盤から苦しい展開が続いた。前半１２番パー４でグリーン左バンカーからの第３打が出ず、４オン２パット。１４番ではティーショットを左の池に入れ、ここもダブルボギー。２打目をグリーン手前まで運び、１・２メートルに寄せた１５番パー５が、この日唯一のバーディーとなった。

６９をマークした任成宰（韓国）が９アンダーでトップに立った。ロリー・マキロイ（英国は）は６７と伸ばし５アンダーの８位に浮上した。