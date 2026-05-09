小柳ルミ子、手術を受ける予定を明かす「麻酔をして2時間程の予定です」 今月30日には武道館でのイベントに出演予定
歌手で俳優の小柳ルミ子（73）が8日、自身のブログを更新。歯の治療で、手術を受けることを明かした。
【写真】「麻酔をして2時間程」の手術を受ける予定を明かした小柳ルミ子
これまでにブログで度々、歯の治療をしていることを明かしていた小柳。今年1月には歯茎が腫れたため通院したところ、「現時点でのベストな応急処置」として“急きょ”手術を受けたことを明かしていた。
「完全な手術は 仕事がひと段落してからです」と説明していたが、この日は「歯医者の定期検診でした」と報告し、「19日 いよいよ手術です 麻酔をして2時間程の予定です」と手術の予定を告白した。
「右下奥のヒビが入り治した箇所は大丈夫でした しっかり付いてるそうです」と順調な治療経過を報告しており、「5/30 武道館コンサート本番にはちゃんと歌える様 考えて考えて 支障のない様に治療して下さいます」「私の仕事を考慮して 大変な神経を使っての治療 先生何時も有難うございます!! 本当に心から感謝しております」と医師への感謝も伝えている。
【写真】「麻酔をして2時間程」の手術を受ける予定を明かした小柳ルミ子
これまでにブログで度々、歯の治療をしていることを明かしていた小柳。今年1月には歯茎が腫れたため通院したところ、「現時点でのベストな応急処置」として“急きょ”手術を受けたことを明かしていた。
「完全な手術は 仕事がひと段落してからです」と説明していたが、この日は「歯医者の定期検診でした」と報告し、「19日 いよいよ手術です 麻酔をして2時間程の予定です」と手術の予定を告白した。
「右下奥のヒビが入り治した箇所は大丈夫でした しっかり付いてるそうです」と順調な治療経過を報告しており、「5/30 武道館コンサート本番にはちゃんと歌える様 考えて考えて 支障のない様に治療して下さいます」「私の仕事を考慮して 大変な神経を使っての治療 先生何時も有難うございます!! 本当に心から感謝しております」と医師への感謝も伝えている。