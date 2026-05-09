猫がしっぽで前足を隠す理由と隠されている心理

猫がお尻を床につけ、上半身を立たせた状態で座りながら、長いしっぽでぐるりと体を巻いて前足を隠すように座っている様子は、「しっぽ巻き座り」とか「しっぽマフラー」などと呼ばれています。愛猫のこんな座り方を何度も見かけたことがあるかもしれません。愛猫がこのような座り方をしている理由や、そのときの心理を見てみましょう。

1.防寒対策の一環

布団の中に潜り込んだり、飼い主さんの膝の上で暖を取ったりするほどではないものの、寒さを感じているときに見せる座り方です。「しっぽマフラー」の名の通り、しっぽが足先を覆い隠すことで、体温が失われていくのを防いでいるのだと考えられています。

耐えられないほど寒さを感じている場合は、部屋の中で最も暖かい場所に移動したり、飼い主さんに甘えるように擦り寄って抱いてもらったりするのでしょうが、そこまでではないときに、しっぽ巻き座りで様子を見ているのかもしれません。

2.警戒心や不快感のサイン

しっぽ巻き座りをしているとき、猫は周囲の環境に不快感を覚えていたり、周囲を警戒していることがあると言われています。不審なものや相手を警戒しながら、いざとなったらすぐに動き出せる姿勢で待機している可能性が高いという考え方です。その際、周囲の環境に違和感や不快感を覚えているため、できるだけ体をコンパクトな状態に保つことで、自分の身を守ろうとしている可能性も考えられます。

3.安心しているサイン

警戒心や不快感とは真逆ですが、しっぽ巻き座りをしているのは、猫が安心しているサインだという説もあります。しっぽ巻き座りはすぐに動き出せる姿勢のため、前足を胴体の下に完全にしまい込んでしまう香箱座りのときほど完全に安心しているわけではないでしょう。しかし、周囲に大きな不安要素がなく、ある程度リラックスしているときに、しっぽ巻き座りをしている姿を見かけることも少なくありません。

しっぽで前足を隠している猫への適切な接し方

まず、愛猫がしっぽ巻き座りをしていたら、真っ先に室温を確認しましょう。猫にとって快適に過ごせる室温は、おおむね21～28℃だと言われています。人の感覚と比べるとやや高い温度帯を好むため、飼い主さんよりも早く寒さを感じているのかもしれません。室温がいつもより低めの場合には、ブランケットを用意する、エアコンの温度調節をするなどで、猫が快適に過ごせる温度に戻してあげましょう。

特に室温に問題がない場合は、愛猫がネガティブな感情でいるのか、ポジティブな感情でいるのかを見極めましょう。その結果、ネガティブな場合は不快感を取り除いたり、警戒させる要因を取り除いたりして、安心できる環境に戻してあげましょう。

ポジティブな感情でいる場合は、邪魔をしないよう、刺激を与えずに少し離れた場所からそっと見守ってあげるのが良いでしょう。

ところで、同じしっぽ巻き座りをしているのに、愛猫の感情がネガティブなのかポジティブなのかを見極めるのは、難しいと思う方もいるでしょう。次章で、しっぽ巻き座りをしている愛猫の心理状態を判別するためのヒントをご紹介します。

猫の心理状態を判別するためのヒント

猫の感情は、しっぽだけではなく、耳や表情、力の入り具合など、全身にサインが現れます。そのため、特に寒くないのにしっぽ巻き座りをしている場合は、下記のポイントで愛猫の心理状態を推察してみてください。

ネガティブな心理状態だと判断できるポイント

ポジティブな心理状態だと判断できるポイント

まとめ

目が一点を強く見つめている 耳が横または後ろに倒れた状態（イカ耳）になっている しっぽの先端を、ピクピクと小刻みに揺らしている 体に力が入り、緊張感が感じられる 低く唸るような声を出すこともある顔の表情に緊張感がなく、目を細めたり閉じたりしている 全身に余計な力が入っていない しっぽに動きがない、またはゆっくりとした動かし方である

猫の「しっぽ巻き座り」と呼ばれる座り方には、主に3つの理由があることをご紹介しました。そのうち2つは、全く正反対の感情を表すサインだということでした。飼い主さんが愛猫のサインを読み違えてしまい、ネガティブな感情の時にそっと見守り、ポジティブな感情の時に助けようとして必要以上に関わってしまうと、愛猫との関係がギクシャクしてしまうかもしれません。

飼い主さんは、ぜひ愛猫の行動を日々よく観察してください。そして飼い主さん向けの専門書などで猫のボディランゲージを学びながら、日常生活の中で愛猫とのコミュニケーションを積極的に実践していってください。飼い主さんの努力はきっと愛猫にも伝わり、より深い絆を結べることでしょう。