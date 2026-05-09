1953年創業・泉州工場、4組のクリエイターと共創！ NARU FACTORY「#日本製ファッション応援プロジェクト」

記事ポイント 大阪・泉州の老舗ニットメーカー「NARU FACTORY」が2026年3月1日に「#日本製ファッション応援プロジェクト」を始動インフルエンサーai・あさこ、ファッジフレンド(FUDGE) momo、イラストレーターむぴーとのコラボ商品を多数展開SNSでハッシュタグを付けて投稿するだけで誰でも参加でき、商品企画にも関わる「プロジェクトパートナー」も募集中 大阪・泉州の老舗ニットメーカー「NARU FACTORY」が2026年3月1日に「#日本製ファッション応援プロジェクト」を始動インフルエンサーai・あさこ、ファッジフレンド(FUDGE) momo、イラストレーターむぴーとのコラボ商品を多数展開SNSでハッシュタグを付けて投稿するだけで誰でも参加でき、商品企画にも関わる「プロジェクトパートナー」も募集中

日本で流通する衣料品のうち、国内で生産されたものは現在約1〜2％にとどまっています。

大阪・泉州の自社工場でニット製造を続ける南出メリヤスが、インフルエンサーやクリエイターと手を組みながら日本のものづくりを守る「#日本製ファッション応援プロジェクト」を2026年3月1日に立ち上げています。

NARU FACTORY「#日本製ファッション応援プロジェクト」





ブランド名：NARU FACTORY（南出メリヤス株式会社）プロジェクト名：#日本製ファッション応援プロジェクト始動日：2026年3月1日参加方法：InstagramなどのSNSでハッシュタグを付けて投稿

白背景に並ぶオフホワイト・ピンク・ブルーの3色のクルーネックニットセーターは、NARU FACTORYが大阪・泉州の自社工場でデザインからパターン・縫製・検品まで一貫して手がける日本製ニットです。

「#日本製ファッション応援プロジェクト」は、日本製の服を愛する生活者と日本の縫製工場を未来へつなぎたいと願う作り手が共に発信し支え合うコミュニティ形成を目的として始まっています。

プロジェクトでは、インフルエンサーやクリエイターが企画段階から参画する共創型のものづくりを採用し、日本製の背景や価値ごと発信するコラボ商品を多数展開しています。

SNSを通じて「日本製を選ぶ理由」を可視化し、共感の輪を広げることを目指した取り組みです。

日本製衣料が約1〜2％に減少した背景





建物の前に横一列で並ぶ女性従業員約13名が写るモノクロ写真は、南出メリヤスが1953年に創業した当時の工場の様子を記録しています。

70年以上にわたり大阪・泉州でニットを作り続けてきた歴史の一幕です。

経済産業省製造産業局が令和5年11月に発行した資料によると、日本製衣料品の国内流通比率は約1〜2％にまで落ち込んでいます。

安価な海外生産が主流となる中、国内の縫製工場は仕事の確保が難しい状況に直面しており、日本国内で服を作る文化そのものが失われる可能性も指摘されています。

NARU FACTORYが「#日本製ファッション応援プロジェクト」を立ち上げたのは、この現実への具体的な行動です。

インフルエンサー・クリエイターとのコラボ商品

本プロジェクトでは、各クリエイターが企画段階から関わる共創型の商品を展開しています。

フォロワー規模も個性もそれぞれ異なる4組とのコラボレーションを通じて、日本製ニット・日本製Tシャツの魅力を幅広い層へ届けています。

インフルエンサーaiInstagramフォロワー：2.8万展開アイテム数：2点

Instagramフォロワー2.8万を持つインフルエンサーaiが、NARU FACTORYと商品企画の段階から共同で制作したコラボアイテムを2点展開しています。

日本製ニットの素材感とaiの感性が重なった、日常の着こなしに取り入れやすいラインナップです。

インフルエンサーあさこInstagramフォロワー：9.2万展開アイテム数：2点

フォロワー9.2万のインフルエンサーあさことのコラボでは2アイテムを展開しています。

あさこが持つ等身大のスタイル提案の視点が、NARU FACTORYの日本製ニットに新たな着こなしの幅をもたらしています。

ファッジフレンド(FUDGE) momoFUDGEフォロワー：69.5万商品：コラボプリントTシャツ

ファッジフォロワー69.5万のmomo（ファッジフレンド(FUDGE)）とのコラボレーションでは、プリントTシャツを制作しています。

国内最大規模の発信力を持つmomoの世界観がNARU FACTORYの日本製生地に重なり、ファッション好きの日常着として機能する一枚に仕上がっています。

イラストレーターむぴーInstagramフォロワー：10.3万商品：プリントTシャツ 6mp-01

Instagramフォロワー10.3万のイラストレーターむぴーとのコラボでは、プリントTシャツ「6mp-01」を展開しています。

むぴーが手がけるイラストを日本製の生地にプリントした一枚で、コーディネートに個性的な表情を加えます。

SNSから参加する方法





大阪・泉州に構える南出メリヤスの工場外観です。

1953年の創業から70年以上、この場所でデザインから検品まで一貫した日本製ニットが生み出されてきています。

「#日本製ファッション応援プロジェクト」への参加は、InstagramなどのSNSで以下の3つのハッシュタグを付けて投稿するだけで、どなたでも参加できます。

#日本製ファッション応援プロジェクト#やっぱり日本製の服が好き#日本の縫製工場を元気にしたい

投稿や応援の声は全国の縫製工場にとって大きな励みとなります。

日本製の服を手に取った感想や、お気に入りの着こなしをハッシュタグと共に発信することで、日本のものづくりを支える輪に加われます。

プロジェクトパートナー制度

本プロジェクトでは、理念に共感し継続的に発信できる方や、専門的な視点で企画に関わりたい方を「プロジェクトパートナー」として募集しています。

パートナーには商品企画への参加・新作商品の先行体験・展示会への招待・モニターやアンケートへの参加といった機会が提供される予定です。

応募方法などの詳細はNARU FACTORYの公式サイトに掲載されています。

1953年の創業以来「見えないところまで、きちんと。」を信条に積み重ねてきたNARU FACTORYの技術が、インフルエンサー4組・イラストレーター1名との共創モデルと組み合わさることで、日本製衣料の価値を新しい世代へ届けるプロジェクトが動き出しています。

SNSへのハッシュタグ投稿という身近なアクションから、国内の縫製工場を支える取り組みに参加できます。

NARU FACTORY「#日本製ファッション応援プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「#日本製ファッション応援プロジェクト」はいつから始まりましたか。

A. 2026年3月1日に始動しています。

Q. プロジェクトに参加するために必要なものはありますか。

A. InstagramなどのSNSアカウントがあれば、指定の3つのハッシュタグを付けて投稿するだけで参加できます。

特別な申し込み手続きは必要ありません。

Q. プロジェクトパートナーはどのような人が対象ですか。

A. 日本製ファッションの理念に共感し継続的に発信できる方、または専門的な視点で企画に関わりたい方が対象です。

詳細はNARU FACTORYの公式サイトに掲載されています。

Q. コラボ商品はどこで購入できますか。

A. NARU FACTORYの公式オンラインショップで販売されています。

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