ミッキーモチーフと花柄が大人かわいい！ベルメゾン ディズニー「大きめサイズの1級遮光日傘」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、日差しと暑さから守ってくれて雨の日も使える、ディズニーデザイン「大きめサイズの1級遮光日傘」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「大きめサイズの1級遮光日傘」ミッキーモチーフ
© Disney
価格：5,990円（税込）
ワンタッチ式
傘骨長さ：約60cm
全長：約83cm
重さ：約400g
UVカット率100％素材
遮光率100％素材
直径：約106cm
素材：ポリエステル（裏面コーティング加工）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ミッキーモチーフ」デザインの1級遮光日傘。
傘骨の長さが約60cm、開いたときの直径は約106cmで、体がすっぽりと隠れる大きめサイズがうれしいポイントです！
晴雨兼用なので、急な天候の変化にも対応。
© Disney
そして一面には、花柄が☆
花柄の中のミッキーモチーフがさりげなくて上品な雰囲気です。
© Disney
UVカット率100％、遮光率が100％の1級遮光生地を使用しています。
日差しと紫外線をしっかりとカット◎
優しい色合いも素敵！
日差しと暑さから守ってくれて雨の日も使える、ディズニーデザイン「大きめサイズの1級遮光日傘」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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