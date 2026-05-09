ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、日差しと暑さから守ってくれて雨の日も使える、ディズニーデザイン「大きめサイズの1級遮光日傘」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「大きめサイズの1級遮光日傘」ミッキーモチーフ

© Disney

価格：5,990円（税込）

ワンタッチ式

傘骨長さ：約60cm

全長：約83cm

重さ：約400g

UVカット率100％素材

遮光率100％素材

直径：約106cm

素材：ポリエステル（裏面コーティング加工）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーモチーフ」デザインの1級遮光日傘。

傘骨の長さが約60cm、開いたときの直径は約106cmで、体がすっぽりと隠れる大きめサイズがうれしいポイントです！

晴雨兼用なので、急な天候の変化にも対応。

© Disney

そして一面には、花柄が☆

花柄の中のミッキーモチーフがさりげなくて上品な雰囲気です。

© Disney

UVカット率100％、遮光率が100％の1級遮光生地を使用しています。

日差しと紫外線をしっかりとカット◎

優しい色合いも素敵！

日差しと暑さから守ってくれて雨の日も使える、ディズニーデザイン「大きめサイズの1級遮光日傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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