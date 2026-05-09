「ブルージェイズ２−０エンゼルス」（８日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が先制＆決勝タイムリーを放つなど３打数１安打１打点。チームの連敗を４で止める活躍を見せた。

０−０で迎えた三回１死一、二塁。左腕・デトマースと対戦した打席でカウント１−２と追い込まれながらもチェンジアップに食らいついた。打球は二遊間を破る先制の適時打。スタンドは大歓声に包まれた。

これで岡本は５月に入って７試合連続安打をマーク。直後に打率も・２５２となり、１０本塁打も含めてチームの主軸として申し分ない働きを見せている。直後にクレメントの犠飛で追加点を奪ったブルージェイズ。岡本が流れを呼び込んだ形だ。

第１打席では冷静にボール球を見極め四球を選んだことからも状態の良さがうかがえた。第３打席は空振り三振に倒れたものの、七回２死二塁の場面ではイェーツに対して粘って粘って甘いボールを捉えた。痛烈なライナーは惜しくも左翼手の正面を突いたが、ヒットになってもおかしくない打球だった。

ブルージェイズは４連敗を喫していたが、岡本の決勝で連敗ストップ。借金を４に戻した。ア・リーグ東地区では首位・ヤンキース、２位・レイズが突き抜けた形になっているが、２年連続のワールドシリーズ出場へ浮上を目指して行く。