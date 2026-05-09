SteelSeriesは、次世代ゲーミングワイヤレスヘッドセット『Arctis Nova Pro Omni』を発表した。5月15日より、全国の家電量販店およびAmazon.co.jp、楽天市場にて順次発売される。

【画像あり】カラーバリエーションはブラック・ホワイト・ミッドナイトブルー

本製品は、PC、PlayStation、Xbox、Nintendo Switchやモバイル端末などの音声を最大4系統で同時にミックスできるほか、96kHz/24ビットのHi-Res Wireless（ハイレゾワイヤレス）オーディオに対応した、創業25周年を迎えるSteelSeriesによるプレミアムなユニバーサルゲーミングヘッドセットだ。

高速2.4GHzワイヤレスおよびBluetooth LE Audio（LC3+）に対応し、カスタム設計の40mmネオジムマグネティックドライバーにより10Hz～40kHzの広帯域再生を実現。アクティブノイズキャンセリング（ANC）は4マイク構成のハイブリッドシステムを採用し、従来比で最大40％のノイズ低減を実現する。外音取り込み機能にも対応している。

マイクには、AIノイズ除去機能を内蔵した全指向性マイク『ClearCast Pro』を搭載。最大96％のバックグラウンドノイズ低減を実現するほか、新チップセットの採用により従来比約2倍の帯域幅での高品質な音声伝送が可能となっている。

付属の『GameHub』にはUSB-Cポート×3、LINE IN×1、LINE OUT×1を搭載し、Bluetooth接続したモバイル端末を含む最大5台のデバイス接続に対応。最大4系統の音声を同時にミックスできる『OmniPlay』により、ゲーム音、ボイスチャット、モバイル音声などをシームレスに統合できる。

また、モバイルアプリ『Arctis Companion』、PCソフト『Sonar』、GameHubからリアルタイムで音質調整が可能な『Omni-Control』に対応。300種類以上のゲーム別プリセットやEQ設定が利用可能で、GameHubに搭載されたOLEDディスプレイとコントロールダイヤルにより、各音源のレベル確認や設定変更も直感的に行える。

バッテリーは、1回あたり最大30時間駆動のものを2基付属する。独自機能『Infinity Power System』により、バッテリーの1つをヘッドセットで使用しながら、もう1つをGameHubで充電可能。ホットスワップ対応でヘッドセット使用中でもバッテリー交換ができる。15分の急速充電で最大約4時間の使用にも対応する。

カラーはBlack、White、Midnight Blueの3色展開となる。参考価格は、73,310円（税込）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）