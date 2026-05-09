Netflixシリーズ「マン・オン・ファイア」が快調だ。2026年4月30日の配信開始からの4日間で、視聴回数1,100万回を記録し、4月27日～5月3日の1週間でもっとも視聴されたテレビシリーズとなった。

本作はA・J・クィネルの名作小説『燃える男』を原作とするアクション・スリラー。かつてデンゼル・ワシントン＆ダコタ・ファニング主演『マイ・ボディガード』（2004）として映画化されたものを今回はドラマシリーズとして映像化し、主演を『アクアマン』シリーズや「ワンダーマン」（2026）のヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世が務めた。

主人公の元特殊部隊隊員ジョン・クリーシーは、凄腕でありながら、現役時代のトラウマによるPTSDに苦しむ男。ようやく平穏な日々を送り始めていたはずだったが、少女ポーとの出会いにより、再び暴力の渦中へ引き戻される。ギャングがはびこる危険な街で暮らすポーは、ある事件の唯一の目撃者となったことから命を狙われてしまう。家族を奪われたポーにとって、ジョンは信頼できる唯一の味方だった──。

監督は『クリード 炎の宿敵』（2018）や『トランスフォーマー／ビースト覚醒』（2023）のスティーヴン・ケイプル・Jr.ら。脚本は「HALO」（2022-2024）のカイル・キレンが執筆した。

4月27日～5月3日のランキングでは、シャーリーズ・セロン＆タロン・エジャトン出演『エイペックス・プレデター』が映画部門のNo.1を獲得。1週間で4,020万回視聴を記録し、2週連続1位を死守した。映画部門の第2位は、初登場のアニメーション映画『プークーと魔法の植物』で1,550万回視聴。また、テレビ部門の第2位にはドキュメンタリーシリーズ「恋人は人を殺していました」が初登場し、5日間で1,060万視聴を記録した。

Source: