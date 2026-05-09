アンガールズ山根「なんとなく本格的に仕上がる」料理のコツ公開「真似したい」「食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が5月6日、自身のInstagramを更新。料理のコツを披露し、話題となっている。
【写真】49歳ナベプロ所属芸人「レシピ知りたい」フライパン調理の手料理披露
山根は「オイスターソース使えば大体なんとなく本格的に仕上がるわ〜」とつづり、写真を投稿。4月27日に放送されたラジオ番組「ONE-J」（TBS系／毎週日曜あさ8時〜10時）にゲスト出演した際に紹介したという料理で、フライパンの中でしめじと牛肉、ブロッコリーを炒め、オイスターソースで味付けをしたものを公開している。
この投稿には「美味しそう」「食べてみたい」「レシピ知りたいです」「優しい味がしそう」「真似したい」「食欲そそる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳ナベプロ所属芸人「レシピ知りたい」フライパン調理の手料理披露
◆アンガールズ山根、料理のコツを紹介
山根は「オイスターソース使えば大体なんとなく本格的に仕上がるわ〜」とつづり、写真を投稿。4月27日に放送されたラジオ番組「ONE-J」（TBS系／毎週日曜あさ8時〜10時）にゲスト出演した際に紹介したという料理で、フライパンの中でしめじと牛肉、ブロッコリーを炒め、オイスターソースで味付けをしたものを公開している。
◆アンガールズ山根の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「食べてみたい」「レシピ知りたいです」「優しい味がしそう」「真似したい」「食欲そそる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】