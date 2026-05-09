北香那、カット・カラー・前髪縮毛矯正後の新ヘア公開「透明感増した」「レベチ」と話題
【モデルプレス＝2026/05/09】女優の北香那が5月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】竹内涼真の恋人役話題の女優「レベチ」新ヘア公開
北は「カット、カラー、トリートメント、前髪縮毛矯正フルコースです。いつも丁寧にありがとございます」（※原文ママ）とつづり、新しいヘアスタイルを公開。これまでよりもより黒いダークトーンカラーにした、透明感溢れる姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「レベチ」「透明感増した」「若返った？」「黒髪似合ってる」「めっちゃ可愛い」などという反響が寄せられている。
北は、2026年3月17日に最終話が放送されたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」に、竹内涼真演じる主人公・淳一の彼女で同棲中の看護師・今井博美役で出演。また、同年3月27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」では島根県知事の娘・江藤リヨ役を好演し、注目を集めた。（modelpress編集部）
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【写真】竹内涼真の恋人役話題の女優「レベチ」新ヘア公開
◆北香那、レイヤー＋シースルーバング披露
北は「カット、カラー、トリートメント、前髪縮毛矯正フルコースです。いつも丁寧にありがとございます」（※原文ママ）とつづり、新しいヘアスタイルを公開。これまでよりもより黒いダークトーンカラーにした、透明感溢れる姿を披露している。
◆北香那の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「レベチ」「透明感増した」「若返った？」「黒髪似合ってる」「めっちゃ可愛い」などという反響が寄せられている。
北は、2026年3月17日に最終話が放送されたテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」に、竹内涼真演じる主人公・淳一の彼女で同棲中の看護師・今井博美役で出演。また、同年3月27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」では島根県知事の娘・江藤リヨ役を好演し、注目を集めた。（modelpress編集部）
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