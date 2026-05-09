ジバンシィの新作バッグ「ヴォワイユー バケット」で叶える洗練スタイル

パリらしい抜け感と洗練されたムードをまとった、ジバンシィの新作バッグ「ヴォワイユー バケット」が2026年5月7日より登場します。気負わないエレガンスを表現したデザインは、日常のスタイルをさりげなく格上げしてくれる存在♡カジュアルにもドレッシーにも寄り添う万能さと、上質なレザーの美しさが魅力の新アイコンバッグに注目です。

パリシックを映す新シルエット

「ヴォワイユー」は、フランス語で“いたずらっ子”を意味するスラングから名付けられたシリーズ。

創業者ユベール・ド・ジバンシィが築き上げたメゾンのDNAを受け継ぎ、大胆で自由なスピリットを感じさせます。

2026年秋冬プレコレクションでは、新たに「ヴォワイユー バケット」が仲間入り。

レザーのドローストリングクロージャーがフォルムを美しく引き締め、バイカースタイルを思わせる洗練されたシルエットを演出します。

しなやかな立体感とリラックスした気品を兼ね備えたデザインは、デイリーから特別なシーンまで幅広く活躍。持つだけでスタイリングにモードな存在感を添えてくれます♪

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上質素材と実用性を両立

「ヴォワイユー バケット」は、きめ細やかな質感と艶やかな光沢が美しいスムースカーフレザーを採用。上品な表情と高級感あふれる仕上がりが魅力です。

トップハンドルと調節可能なショルダーストラップ付きで、ハンドバッグ・ショルダー・クロスボディの3WAY仕様。コーデやシーンに合わせて持ち方を変えられるのも嬉しいポイントです。

バッグ内部にはスエードライニングを施し、広々としたメインコンパートメントを採用。さらにフラットポケット付きで、スマートフォンや小物も整理しやすく、機能性にもこだわっています。

カラー展開と価格をチェック

「ヴォワイユー バケット」は、全5色展開。

アイボリー、ライトピンク、チョコレート、ブラックにはゴールド仕上げのハードウェアを採用し、コバルトブルーにはシルバー仕上げのハードウェアを組み合わせています。

ヴォワイユー バケット

価格：330,000円（税込）

どのカラーも洗練されたムードたっぷりで、コーディネートに上品なアクセントを添えてくれます。

自分らしさを楽しむ新定番バッグ

肩の力を抜いたエレガンスと、自由な感性を表現した「ヴォワイユー バケット」。シンプルながら印象的なフォルムは、毎日の装いに自然と溶け込みながら、自分らしいスタイルを引き立ててくれます。

ジバンシィならではの洗練美を感じられる新作バッグで、この秋冬のおしゃれをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡