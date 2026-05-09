INI 許豊凡が魅せる5年の成長 思いやりのあふれる言葉でお茶の間からも支持される存在に＜結成5年記念連載＞
オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生した11人組ボーイズグループINIが、6月13日（土）に結成から5年を迎えようとしている。これを記念して、クランクイン！トレンドでは、彼らの5年間とグループでの立ち位置や魅力をメンバーごとに振り返る連載企画を実施。第6回目は許豊凡の魅力を深掘りしたい。
【動画】ふぁんたじー（許豊凡＆田島将吾）の歌声に酔いしれる 「Nerdy Love (Original by pH‐1 Feat． Yerin Baek)」
■楽曲にアクセントを加えるハイトーンボイスが復活
1998年6月12日生まれ。中国出身の許は慶應義塾大学に4年間在籍。中国語はもちろん、日本語、英語、韓国語を話せるため、INIが海外で活動するたびにその強みを発揮してきた印象だ。
そんな許の魅力といえば、歌、ダンス、表情管理、どれを取っても、見る側の想像を超えてくるパフォーマンスを披露してくれること。オーディション時は、メインボーカルを任せられることも多く、特に「SHADOW（Slip Inside）」でのパフォーマンスは圧巻。出だしのメロディーに合わせてリズムを刻む時の表情で妖艶さを見せたかと思えば、2番のサビ前で、ほかのメンバーをかき分け前に進んでくるシーンでは力強さで魅せる。さらに同楽曲に関していえば、彼がオーディション中に出せなくなってしまったハイトーンボイスが見事に復活。許の突き抜けるような歌声を堪能できる。
このパフォーマンスに限らず、オーディション中はSEVENTEENの「舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)」やBTSの「I NEED U」などでも許の魅力である妖艶さ、艶っぽさでステージの空気感をガラッと変えてきた。
その魅力はINIになってからも健在。個人的には、昨年開催された「2025 INI LIVE ［XQUARE ‐ MASTERPIECE］」で「HANA_花」をパフォーマンスした際の、オールホワイトの衣装に身を包み、歌っていた姿が儚げで印象に残っている。またハイトーンでのコーラスも、許の良さが出ている1曲だと感じた。
その一方“ふぁんたじー”というケミ名（ケミ＝ファンに親しまれているペアの呼び名）でも親しまれている田島将吾との「Nerdy Love （Original by pH‐1 Feat． Yerin Baek）」は、許の優しい歌声と田島の緻密なラップの相性が抜群。MVでの双子感もかわいらしいので、ぜひ見てほしい。
■深みのある言葉でファンや視聴者の気持ちに寄り添う
そんな許は、言葉選びを非常に大切にしていると思う。デビュー間もないころには、INIのラジオ番組『From INI』で、メンバーやMINI（INIのファンネーム）を思いやるような発言が話題になった。
また、その発言力の高さはインタビューの際にも発揮されている。昨今、アーティストたちがCDをリリースするたびに、ファンがミリオンやハーフミリオン、またはランキング1位を目指す傾向にある。INIは、6枚目のシングル「THE FRAME」を発売した際に、守り続けてきたリリース初日のランキング1位を獲れなかった…。しかし、その後MINIが週間ランキングで追い上げて1位を獲得するという出来事があり、それに対して許は「正直、僕たちからしたら2位だとしてもすごく嬉しかった。（中略）無理をさせたくないという気持ちもあったのですが、あまりのサプライズに感動しました」とファンに寄り添った。
そういった言葉を大切にする姿は、今やMINIだけでなくお茶の間からも支持されていて、認識が広まったきっかけとして、不定期でレギュラー出演をしている朝の情報番組『DayDay．』（日本テレビ系／毎週月曜〜木曜9時00分）での功績も大きい。
例えば、SNSの不適切利用、誹謗中傷について話があった際には「まずは関係のない生徒たちへの誹謗中傷は誰のためにもならないのでやめてほしい」と訴えたり、高齢女性が狙われた残虐な事件の際には「『誰でも良かった』って、よくこの手の犯行で言っているんですけど、本当に誰でも良かったのか。結局女性だったり、子ども、お年寄り、自分より力の弱い人間ばっかり狙っていて…」と発言したりと芯を食った指摘が話題に。最近は言葉をつむぐ仕事、例えばエッセイ連載なども担当し活動の幅を広げている。
気づけば、少しモヤモヤすることがあった時に許の言葉を待っている自分がいる――そう思うのは筆者、ひいてはMINIだけではないのではないだろうか。それだけ許の発言には、たくさんの人を想像する力があり、人々に寄り添う優しさがあると感じている。これまでもそうだったように、パフォーマンスにおいても、そしてグループ外の仕事においてもオールラウンダーとして活躍する許にこれからも期待したい。（文：於ありさ）
【動画】ふぁんたじー（許豊凡＆田島将吾）の歌声に酔いしれる 「Nerdy Love (Original by pH‐1 Feat． Yerin Baek)」
■楽曲にアクセントを加えるハイトーンボイスが復活
そんな許の魅力といえば、歌、ダンス、表情管理、どれを取っても、見る側の想像を超えてくるパフォーマンスを披露してくれること。オーディション時は、メインボーカルを任せられることも多く、特に「SHADOW（Slip Inside）」でのパフォーマンスは圧巻。出だしのメロディーに合わせてリズムを刻む時の表情で妖艶さを見せたかと思えば、2番のサビ前で、ほかのメンバーをかき分け前に進んでくるシーンでは力強さで魅せる。さらに同楽曲に関していえば、彼がオーディション中に出せなくなってしまったハイトーンボイスが見事に復活。許の突き抜けるような歌声を堪能できる。
このパフォーマンスに限らず、オーディション中はSEVENTEENの「舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)」やBTSの「I NEED U」などでも許の魅力である妖艶さ、艶っぽさでステージの空気感をガラッと変えてきた。
その魅力はINIになってからも健在。個人的には、昨年開催された「2025 INI LIVE ［XQUARE ‐ MASTERPIECE］」で「HANA_花」をパフォーマンスした際の、オールホワイトの衣装に身を包み、歌っていた姿が儚げで印象に残っている。またハイトーンでのコーラスも、許の良さが出ている1曲だと感じた。
その一方“ふぁんたじー”というケミ名（ケミ＝ファンに親しまれているペアの呼び名）でも親しまれている田島将吾との「Nerdy Love （Original by pH‐1 Feat． Yerin Baek）」は、許の優しい歌声と田島の緻密なラップの相性が抜群。MVでの双子感もかわいらしいので、ぜひ見てほしい。
■深みのある言葉でファンや視聴者の気持ちに寄り添う
そんな許は、言葉選びを非常に大切にしていると思う。デビュー間もないころには、INIのラジオ番組『From INI』で、メンバーやMINI（INIのファンネーム）を思いやるような発言が話題になった。
また、その発言力の高さはインタビューの際にも発揮されている。昨今、アーティストたちがCDをリリースするたびに、ファンがミリオンやハーフミリオン、またはランキング1位を目指す傾向にある。INIは、6枚目のシングル「THE FRAME」を発売した際に、守り続けてきたリリース初日のランキング1位を獲れなかった…。しかし、その後MINIが週間ランキングで追い上げて1位を獲得するという出来事があり、それに対して許は「正直、僕たちからしたら2位だとしてもすごく嬉しかった。（中略）無理をさせたくないという気持ちもあったのですが、あまりのサプライズに感動しました」とファンに寄り添った。
そういった言葉を大切にする姿は、今やMINIだけでなくお茶の間からも支持されていて、認識が広まったきっかけとして、不定期でレギュラー出演をしている朝の情報番組『DayDay．』（日本テレビ系／毎週月曜〜木曜9時00分）での功績も大きい。
例えば、SNSの不適切利用、誹謗中傷について話があった際には「まずは関係のない生徒たちへの誹謗中傷は誰のためにもならないのでやめてほしい」と訴えたり、高齢女性が狙われた残虐な事件の際には「『誰でも良かった』って、よくこの手の犯行で言っているんですけど、本当に誰でも良かったのか。結局女性だったり、子ども、お年寄り、自分より力の弱い人間ばっかり狙っていて…」と発言したりと芯を食った指摘が話題に。最近は言葉をつむぐ仕事、例えばエッセイ連載なども担当し活動の幅を広げている。
気づけば、少しモヤモヤすることがあった時に許の言葉を待っている自分がいる――そう思うのは筆者、ひいてはMINIだけではないのではないだろうか。それだけ許の発言には、たくさんの人を想像する力があり、人々に寄り添う優しさがあると感じている。これまでもそうだったように、パフォーマンスにおいても、そしてグループ外の仕事においてもオールラウンダーとして活躍する許にこれからも期待したい。（文：於ありさ）