【LIVE】スピードスケート髙木美帆さん 地元・幕別町で感謝パレードと交流会を開催 特別町民栄誉賞も
オリンピックのスピードスケートで合わせて10個のメダルを獲得した髙木美帆さんの「感謝パレード＆交流会」が、2026年5月9日午前11時15分から、地元・北海道幕別町で開催されます。
髙木美帆さんは3月4日、自身のインスタグラムで「（同月に）オランダで開催される世界オールラウンド選手権を、私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」とつづり、現役引退を表明していました。
髙木美帆さんには「特別町民栄誉賞」が贈られる予定で、3回目の受賞となります。
パレードは幕別町百年記念ホール前のロータリーを徒歩でおよそ30分かけて周回したあと、ふれあい交流館の特設ステージで「特別町民栄誉賞」の表彰式を実施。
その後、来場者とのふれあい交流会として、髙木さんへの質問コーナーやクイズ、トークショーなどを行うということです。
小雨決行ですが、荒天時は安全確保のために交流会のみの開催になります。
＜感謝パレード＆交流会の概要＞
パレード（午前11時15分～午前11時45分）
交流会（午前11時45分～午後1時15分）
・特別町民栄誉賞表彰式
・ふれあい交流会