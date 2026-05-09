オリンピックのスピードスケートで合わせて10個のメダルを獲得した髙木美帆さんの「感謝パレード＆交流会」が、2026年5月9日午前11時15分から、地元・北海道幕別町で開催されます。



髙木美帆さんは3月4日、自身のインスタグラムで「（同月に）オランダで開催される世界オールラウンド選手権を、私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」とつづり、現役引退を表明していました。





幕別町によりますと、髙木美帆さん自身が町民への感謝を伝える場をつくりたいと話しているということです。髙木美帆さんには「特別町民栄誉賞」が贈られる予定で、3回目の受賞となります。パレードは幕別町百年記念ホール前のロータリーを徒歩でおよそ30分かけて周回したあと、ふれあい交流館の特設ステージで「特別町民栄誉賞」の表彰式を実施。その後、来場者とのふれあい交流会として、髙木さんへの質問コーナーやクイズ、トークショーなどを行うということです。小雨決行ですが、荒天時は安全確保のために交流会のみの開催になります。＜感謝パレード＆交流会の概要＞パレード（午前11時15分～午前11時45分）交流会（午前11時45分～午後1時15分）・特別町民栄誉賞表彰式・ふれあい交流会