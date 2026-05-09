◆米大リーグ レッドソックス２ー０レイズ（８日、米マサチューセッツ州＝フェンウェイ・パーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は８日（日本時間９日）、本拠地・レイズ戦に「４番・指名打者」でスタメン出場し、今季初めて３試合連続のスタメン出場だったが、４打数無安打に終わった。レッドソックスは４安打無失点リレーで２点のリードを守って逃げ切った。

レイズの先発は、３２歳右腕のショルテンス。初対戦だった。初回の１打席目は１死一、二塁のチャンスで、初球に反応も三邪飛。前を打つアブレイユが先取点となる６号ソロを放って迎えた３回２死走者なしの２打席目は一ゴロに倒れた。２―０となり、投手が右腕のエングラードに代わった５回２死一、二塁の３打席目も打ち損じの三飛に倒れた。８回先頭の４打席目も一ゴロに倒れた。

今季は外野の戦力が充実していることから、この日までのチームの３９試合で、スタメン出場は１６試合のみ。ベンチを温める時間も長い。チームはコーラ監督が解任されるなど状態が決していいとは言えないが、外野手のアンソニーが右手首を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことで、吉田にとってはチャンスが巡ってきた形となって、３試合連続でのスタメン出場となったが、２試合連続無安打で９打席連続安打なしとなった。