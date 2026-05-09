第1子妊娠のモデル・藤井サチ、ふっくらお腹のワンピ姿公開「大きくなりましたね」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの藤井サチが5月6日、自身のInstagramを更新。ふっくらしたお腹のワンピース姿を公開した。
【写真】第1子妊娠中の上智卒モデル「おしゃれ」ふっくらお腹のワンピ姿公開
藤井は、胸の下から何段ものフリルがついたオフホワイトのノースリーブワンピース姿のセルフショットを公開。ふっくらとしたお腹に手を添え、笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「お腹大きくなりましたね」「愛おしい」「おしゃれなマタニティコーデ」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を、2026年3月30日には第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中の上智卒モデル「おしゃれ」ふっくらお腹のワンピ姿公開
◆藤井サチ、ふっくらお腹公開
藤井は、胸の下から何段ものフリルがついたオフホワイトのノースリーブワンピース姿のセルフショットを公開。ふっくらとしたお腹に手を添え、笑顔を見せている。
◆藤井サチの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お腹大きくなりましたね」「愛おしい」「おしゃれなマタニティコーデ」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を、2026年3月30日には第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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