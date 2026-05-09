堂安律スタメン復帰のフランクフルト、ドルトムントに逆転負けで2連敗
[5.8 ブンデスリーガ第33節 ドルトムント 3-2 フランクフルト]
ブンデスリーガ第33節が8日に行われ、8位フランクフルトは敵地で2位ドルトムントに2-3で敗れた。累積警告による出場停止が明けたMF堂安律は、スタメンとして2試合ぶりに出場。後半37分までプレーした。
フランクフルトは前半2分、ペナルティエリア内の密集でMFマフムード・ダフードのパスを受けたMFジャン・ウズンが右足で決め、早くも先制。だが、ここから連続で3失点を喫してしまった。
前半42分にクロスをFWセール・ギラシに押し込まれると、同アディショナルタイム1分にはゴール前に攻め上がったDFニコ・シュロッターベックにネットを揺らされ、逆転弾を献上。さらに後半27分、18歳FWサムエレ・イナシオにトップチーム初得点を許し、1-3とされた。
堂安との交代で入ったFWヨナタン・ブルカルトが後半42分にゴールを奪ったが、2-3でタイムアップ。2連敗で4試合勝ちなし(1分3敗)となり、欧州カップ戦出場圏外から浮上することはできなかった。最終節は16日に開催され、ホームでシュツットガルトと対戦する。
ブンデスリーガ第33節が8日に行われ、8位フランクフルトは敵地で2位ドルトムントに2-3で敗れた。累積警告による出場停止が明けたMF堂安律は、スタメンとして2試合ぶりに出場。後半37分までプレーした。
フランクフルトは前半2分、ペナルティエリア内の密集でMFマフムード・ダフードのパスを受けたMFジャン・ウズンが右足で決め、早くも先制。だが、ここから連続で3失点を喫してしまった。
堂安との交代で入ったFWヨナタン・ブルカルトが後半42分にゴールを奪ったが、2-3でタイムアップ。2連敗で4試合勝ちなし(1分3敗)となり、欧州カップ戦出場圏外から浮上することはできなかった。最終節は16日に開催され、ホームでシュツットガルトと対戦する。