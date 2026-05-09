非加熱血液製剤でエイズウイルス（ＨＩＶ）に感染した血友病患者らが起こした「薬害エイズ訴訟」で、国と製薬会社が賠償責任を認めた和解から今年で３０年となり、大阪の原告遺族が初の手記集を出版した。

心ない差別に直面しながら、「エイズと共に生きる社会」を願った原告を支えてきた遺族の切実な思いが詰まっている。（小松大騎）

〈最後の最後まで、弟は強く生きた〉。大阪の薬害エイズ訴訟で原告団代表を務めた石田吉明さんの姉・清子さん（８５）（京都府）は、１９９５年に４９歳で亡くなった弟への思いを手記にこうつづった。

４歳下の吉明さんは、血液を固める因子に異常が生じる血友病を先天的に患っていた。幼い頃から、激痛を伴う内出血で膝や肘が腫れ、寝たきりとリハビリの繰り返し。小、中学校にはほぼ通えず、高校進学は断念し、就職も困難だった。

清子さんは病弱だった母に代わり、姉の久江さん（２０２４年死去）と共に寄り添い続けた。「弟を守ろうね」。２５歳の頃には久江さんと話し合い、結婚しないと決めた。看病しながら夜間の美容師専門学校に通って免許を取り、姉と美容室を開いて家計を支えた。

吉明さんは３３歳の時、主治医の勧めで米国から輸入された非加熱製剤を初めて使った。痛みが消え、「ポパイのほうれん草みたい」と喜び、車の免許を取ってあちこち出かけた。文章を書くのが好きで「記者になりたい」と夢も語り始めた。

実名で裁判

それから３年後の１９８２年。新聞に「アメリカで『奇病』」との見出しが躍った。その後、不治の病とされたエイズの患者が国内でも確認された。「エイズパニック」と呼ばれ、デマや差別が広がった。その一方、ＨＩＶが混入した輸入非加熱製剤を使った血友病患者の感染が相次いだ。

吉明さんも８６年にＨＩＶ陽性を告知されたが、ただ事実だけを清子さんらに伝えた。「つらかったはずなのに弱音は吐かなかった」。清子さんは振り返る。

リーダー気質の吉明さんは、８７年に結成した被害者団体代表となり、国や製薬会社との交渉役を担った。

８９年に始まった訴訟はプライバシー保護で原告名が伏せられ、番号表記となる日本初の匿名裁判となった。だが、吉明さんは「顔を出さないと世間に伝わらない」と実名を公表した。清子さんらの美容室は客が半減した。それでも「弟の決断だから」と応援し続けた。

９２年にエイズを発症した吉明さんは、Ｃ型肝炎も併発し、入院を余儀なくされた。体は限界だったが、病院から外出許可をもらって出廷した。「死ぬまでに判決を聞きたい」。だが、その思いはかなわず、和解の前年に息を引き取った。

仲間と共有

その後、和解金が支払われた。抗ＨＩＶ治療薬で患者生存率は大幅に向上した。でも、吉明さんはいない。「弟が望んだ結果なのに、心から喜べなかった」と清子さんは明かす。

やるせない思いの受け皿になったのが、遺族らでつくる「たんぽぽの会」だ。友人や親族にも明かせない悩みを共有した。手記集も会が企画し、２年半前から遺族約１３０人に呼びかけ、３月の出版につなげた。

会代表で９２年に１３歳の長男・信一君を亡くした杉山千波さん（７３）は手記で初めて実名を明かした。「学校や職場に病名を隠してきた負い目があった。吉明さんから学んだ姿勢をようやく示せた」と話す。

一方、協力した遺族の半数は匿名や仮名で、今も消えない不安がうかがえる。清子さんは「隠れるように生きてきた遺族の苦悩や葛藤が詰まっている」と語り、手記を寄せた大阪原告団元代表の花井十伍さん（６４）は「薬害で苦しんだのは患者だけでない。今まで明かされなかった遺族の人生を多くの人に知ってほしい」と願う。

◎

手記集「その扉の向こうに 和解から３０年 遺族の軌跡」はＡ５判２６２ページ、税別２０００円。遺族２０人を含め、患者や原告側弁護士、医師ら計３０人が、原告の生い立ちや法廷での証言、思い出などをそれぞれの立場でつづった。問い合わせは図書出版木星舎（０９２・８３３・７１４０）。

◆薬害エイズ訴訟＝ＨＩＶが混入した非加熱血液製剤が米国から輸入され、感染した血友病患者らが国と製薬５社を相手取って大阪・東京両地裁に提訴。１９９６年３月に原告１人あたり４５００万円を支払い、健康管理手当を支給することなどで和解が成立した。社会福祉法人「はばたき福祉事業団」によると、全国の原告１３８４人中、４月現在の生存者は６２８人。エイズ発症者は治療薬で減ったが、肝炎の重複感染などに苦しむ被害者は多い。