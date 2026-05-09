お笑いコンビ「トミーズ」の雅（66）が9日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に生出演。共演陣との温度差を嘆くひと幕があった。

雅はオープニング、「さあ、あなたは見ましたか、世紀の一戦を!!」と、2日に東京ドームで開催された井上尚弥VS中谷潤人のボクシングダブル世界タイトルマッチについて語り始めた。

史上初となる日本人同士の4団体統一戦で5万5000人の観客を集め、井上が勝利した。元ボクサーの雅は、共演陣に向け「ご存命の間にこのレベルの試合はないです、言い切ります。日本人と外国人ならあるかもわからん。でも日本人同士の戦いはもう終わりです」と、いかに貴重な一戦だったかを強調。アキナ・秋山賢太もうなづいた。

雅は大会当日の午前に放送された前週の同番組でもこの戦いについて熱弁していた。この日、共演者やスタッフに「7000円払って見た人は？」と確認すると、秋山以外に手を挙げた人はナシ。「おらんのかーい！」と叫び、「なんやねん、この職場!!」と大声でツッコミを入れた。

ただ、「365日中364日人に晩ご飯をおごってもらって自分でお金を一銭も出さない、あの（ハイヒール）モモコからLINEが来ました。“あなたのしゃべりを聞いて、7000円払って見た”って」と明かした。「モモコの7000円は君らの7000万や」と例え、ドケチ？なモモコの一大決心を称賛した。

対照的に打っても響かぬ“せやねんファミリー”には「スゴイ試合！なんで見んの〜!!」と落胆。「登録がややこしい」「すごく気になってはいたんですが」「速報で追いかけた」「ニュースはすぐ見た」などと口々に言い訳する面々に、「オマエらはタダが好きやな…」と肩を落とした。

試合を振り返り、雅は「1ラウンド僕、まばたきしてません。3分間まばたきやってない。ヘタしたら息吸うてたかなあ…」と語るほどの集中ぶり。「あんな1ラウンド…。世界で一番切れる日本刀を持った2人が殺し合いしてるみたい。打たれないのがうまい2人やから、なかなか当たらへんねん」と互いの技術の高さを熱弁した。

「めっちゃくちゃオモロかった！これから僕、どうして生きていこうかなと思うくらい。楽しみがなくなった」と、ロスを口にしていた。