自身のXでキャッチボール再開を報告

米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手が8日（日本時間9日）、自身のXを更新。昨年10月に右肘手術を受けた39歳はキャッチボールを再開したことを報告。ファンから歓喜の声が上がっている。

4秒の動画に右腕を振るダルビッシュがいた。日本時間午前7時過ぎに更新したXに、「手術から約6ヶ月、キャッチボールを始めました」とつづった。

昨年10月に右肘を手術し、今季は全休の予定。メジャー出場の前提となる40人枠から外れ、球団が年俸を支払う必要がない制限リストに入っている。

着実に前進する39歳の姿にファンも歓喜。Xには、「よっしゃー！！」「順調に進んでて嬉しいです！ダルさんの復活楽しみすぎる」「絶対にまた復活してマウンドで躍動する姿を観たいです まだまだ終わってないですよ！」「来シーズン楽しみにしてます 無理しないでくださいね」などの声が上がった。

また、「制限リスト入ってるのに球団施設使うのってアリなの？なんかダメって話だったと思ったけど、、、」とコメントを寄せたファンには、「2024年に制限リスト入りした際はダメでしたが、今回はリハビリもあるので許可が出ています」と丁寧に説明していた。



（THE ANSWER編集部）