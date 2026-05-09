【ニャンダージャパン テレキャットスター】（千葉県 スイカの名産地 よしやぎベイベー 永遠の14才）

こんにちは、久しぶりに猫型ギターを自作したので投稿させて頂きます。

今回はテレキャスターのネックを流用してボディーは安定のベニア板サンドイッチ中空構造、ピックアップはフロントにP90、ヒックガードを使わないことでシンプルな作りになりました、軽量化にも気を使い弾きやすい感じに作れました。

このギターを、千葉県匝瑳市松山庭園美術館で開催中の第23回猫ねこ展（4/10金〜7/26日）に展示しますので、お近くの方は足を運んで頂けたら嬉しいです。直接触ることはできませんが心で撫でていただたら開運間違いないなしかと思います

今後、猫をモチーフにしたドラムを作ってバンドでパフォーマンスできたら楽しいかなと思ったり思わなかったりしてます

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これまでも多数の猫型ギター／ベースを投稿、そもそもひとりちんどんをパフォーマンスするというよしやぎベイベーさん、これで赤青黄色と3色揃いましたね。今回の開運傾寄猫 獅子丸は童顔でキュートっすね。ニャンズがこれだけそろうと圧巻の景色ですが、ご一緒されている桃色のお召し物を纏われている御婦人はどなた？ニャンズバンドのマネージャーって感じ？実はエフェクターボードだったら笑う。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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