ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、冷えたペットボトルの結露対策にもなる、ディズニーデザイン「持ち運び便利なペットボトルクーラー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「持ち運び便利なペットボトルクーラー」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：3,490円（税込）

サイズ：幅約10.5×奥行約8.5×高さ約18.8cm

製品重量：約275g

主材：【本体】ステンレス鋼、【カバーキャップ】ポリプロピレン、【滑り止めシート】シリコーンゴム

保温効力：95.3度→65.3度（1時間）

保冷効力：3.9度→5.5度（1時間）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

保冷保温機能付きのペットボトルクーラー。

ペットボトル飲料の冷たさや温かさをキープでき、500ml〜600mlがすぽっと入ります！

そのまま飲むことができるのも魅力的◎

持ち運びに便利なハンドルも付いています。

全部で4種類のデザインがラインナップ。

「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」はグレー、「モアナ」と「ベイマックス」は白が基調となっています。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのペットボトルクーラー。

前面にあしらわれたカラフルなロゴがインパクトたっぷり☆

© Disney

ロゴのまわりにはお茶目な表情やポーズをした「ミッキーマウス」の姿もデザインされています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのペットボトルクーラー。

目をくしゃっとさせて照れたような表情で微笑んでいる「くまのプーさん」の姿に胸きゅん！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

今にも「くまのプーさん」の楽しそうな声が聞こえてきそうです。

モアナ

© Disney

『モアナと伝説の海』の主人公「モアナ」のペットボトルクーラー。

「モアナ」の背面にカラフルなお花や葉っぱが描かれた南国感漂うデザインで物語の世界観を表現しています。

© Disney

キリッとした表情が素敵な「モアナ」の横には、子豚の「プア」とニワトリの「ヘイヘイ」の姿も☆

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのペットボトルクーラー。

手にラケットを持ったユニフォーム姿の「ベイマックス」のアートにほっこり！

© Disney

さらに、頭にはサンバイザーもつけてテニスを楽しむ準備はバッチリです◎

© Disney

それぞれ後ろは無地のシンプルなデザインに。

内側は真空二重構造のステンレス製。

冷えたペットボトルの結露対策にもオススメで、結露でバッグの中やデスクの上が濡れるのを防止してくれます。

ペットボトルを冷たいままかわいく持ち歩き！

冷えたペットボトルの結露対策にもなる、ディズニーデザイン「持ち運び便利なペットボトルクーラー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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