2026年は5月10日が「母の日」です。日頃の感謝を込めて、プレゼントを用意したいと考えている人は多いのではないでしょうか。キッチンタオルでカーネーションを作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…すごい！」 これが「キッチンタオル」でカーネーションを作る“裏技”です！

公式インスタグラムは「手作りカーネーションで感謝の気持ちを伝えてみませんか？」と投稿し、動画を公開。この動画では、「エリエール 超吸収キッチンタオル」を使ってカーネーションを作る方法について、次のように解説しています。

【材料】

・エリエール 超吸収キッチンタオル

・水性ペン

・霧吹き

・緑のマスキングテープ

・輪ゴム

・ストロー

【キッチンタオルでカーネーションを作る方法】

（1）2枚重ねたキッチンタオルに水性ペンでくるくる落書きをする。

（2）ぬれてもいい台などにキッチンタオルをのせて霧吹きで水をかけていく。

（3）しっかり乾かしたら重ねていたキッチンタオルを2枚に分けてそれぞれ4分の1の大きさにカットしていく。

（4）カットしたキッチンタオルをまとめてじゃばら折りにし、輪ゴムでしばる。

（5）次にキッチンタオルの端をギザギザにカットしていく。

（6）カットしたキッチンタオルを上に広げていく。

（7）マスキングテープを巻いたストローを合体させたら、完成。

ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。