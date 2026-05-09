大阪市営地下鉄時代の名車から最新400系まで新旧勢ぞろい！ プラチナ・トレインプラトレ・ソダテツ「Osaka Metro路線＆車両実装」

記事ポイント JR西日本グループ企画の鉄道アプリ2作に、2026年4月からOsaka Metroの車両と路線が追加実装大阪市営地下鉄時代の10系・10A系から最新型の400系・30000A系まで新旧多彩な車両が登場両アプリで同時開催の「Osaka Metro実装記念イベント」も展開中 JR西日本グループ企画の鉄道アプリ2作に、2026年4月からOsaka Metroの車両と路線が追加実装大阪市営地下鉄時代の10系・10A系から最新型の400系・30000A系まで新旧多彩な車両が登場両アプリで同時開催の「Osaka Metro実装記念イベント」も展開中

JR西日本グループが企画し、ジェイコンテンツが開発・運営する2つの鉄道アプリに、Osaka Metroの路線と車両が仲間入りしました。

鉄道スゴロクアプリ『プラチナ・トレイン(プラトレ)』と鉄道育成アプリ『ソダテツ』は、2026年4月にOsaka Metro車両と路線を実装し、両アプリ同時に記念イベントを開催しています。

プラチナ・トレイン(プラトレ)・ソダテツ「Osaka Metro路線＆車両実装」





対象アプリ：プラチナ・トレイン(プラトレ)、ソダテツ実装時期：2026年4月追加内容：Osaka Metro車両・路線同時開催：Osaka Metro実装記念イベント

Osaka Metro（大阪市高速電気軌道）は、御堂筋線や谷町線などの地下鉄8路線とニュートラムを合わせた計9路線、営業キロ約141km、全134駅のネットワークを持つ鉄道会社です。

2018年に大阪市交通局から事業を継承した日本最大級の公営地下鉄の民営化事業者で、今回の実装で両アプリのラインアップにその豊かな路線網と車両群が加わります。

両アプリは同時に「Osaka Metro実装記念イベント」を開催しており、大阪の地下を走るリアルな車両や路線をゲームの中で楽しめます。

Osaka Metro車両ラインアップ





実装されたOsaka Metro車両は、大阪市営地下鉄時代から活躍してきた御堂筋線10系・10A系と、最新型の中央線400系や30000A系を含む新旧さまざまなラインアップです。

歴史ある車両から現役の最新型まで、世代を超えた車両をアプリの中で集めたり育てたりすることができます。

2026年3月には全駅への可動式ホーム柵（ホームドア）整備が完了した最新のOsaka Metroを、ゲームの中でも体感できます。

プラチナ・トレイン(プラトレ)について

『プラチナ・トレイン(プラトレ)』は、JR西日本コミュニケーションズが企画し、ジェイコンテンツが開発・運営する新感覚運転士成長型スゴロクRPGです。

2016年5月17日よりサービスを開始し、全国の実在する約3000種類のJR車両と全国5178駅を舞台に遊ぶスマートフォンアプリで、2017年12月21日からはNintendo Switchにも対応しています。

マルチ対戦やGPS位置情報機能を活用した遊び方も楽しめます。

ソダテツについて

『ソダテツ(SODATETSU)』は、JR西日本グループが企画し、ジェイコンテンツが開発・運営するスマートフォン向け鉄道育成ゲームアプリです。

プレイヤーは整備や運転を通じて能力が成長していく特別な列車「ソダテツ」を育て上げ、「鉄道コンテスト」と呼ばれるレースでの勝利を目指します。

JR北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州の6社や私鉄各社が登場し、現在は約700種類の車両がラインアップされています。

Osaka Metro実装によりラインアップがさらに拡充され、大阪の地下鉄車両を育てるという新たな楽しみ方が加わります。

大阪の街を走る車両をゲーム内で集めて育てながら、実際の路線と車両の歴史も知ることができます。

プラチナ・トレイン(プラトレ)・ソダテツ「Osaka Metro路線＆車両実装」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回実装されたOsaka Metroの路線数と駅数はどのくらいですか。

A. Osaka Metroは地下鉄8路線とニュートラムを合わせた計9路線、営業キロ約141km、全134駅のネットワークを持ちます。

Q. プラチナ・トレイン(プラトレ)はどのプラットフォームで遊べますか。

A. スマートフォン（2016年5月17日サービス開始）と、Nintendo Switch（2017年12月21日リリース）の両方に対応しています。

Q. ソダテツに登場する車両の総数はどのくらいですか。

A. JR6社および私鉄各社の車両を含め、現在約700種類の車両がラインアップされています。

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