ホテルメトロポリタンのキュイジーヌ「エスト」のメッセージプレート！特別なイベントを可憐な1枚で盛り上げる
◆ホテルメトロポリタンのキュイジーヌ「エスト」のメッセージプレート！特別なイベントを可憐な1枚で盛り上げる
とっておきの食事会や記念日に、感謝の気持ちやお祝いの言葉を贈ることができるメッセージプレート。池袋の「ホテルメトロポリタン」25階にあるキュイジーヌ「エスト」では、ゲストの特別な時間をより素敵なものにするためにオリジナリティあふれるメッセージプレートを作ってくれる。パティシエの技術によって、かわいらしく印象的に仕上がったデザインの数々をご覧あれ。驚きの技巧もお見逃しなく。
大切な日を彩る、伊仏料理と絶景、ホテルクオリティのおもてなし
池袋の「ホテルメトロポリタン」の25階にある、キュイジーヌ「エスト」。スチールアートや天然石を散りばめた、“アート＆リッチ”をコンセプトにしたムードあふれる空間が素敵。窓の外には、六本木や汐留のビル群まで遮るものがない地上100mからの景色が広がる。
こちらでいただけるのは、本格フランス料理をベースに素材の風味を引き立てるイタリア料理のエッセンスを加えた、伊仏料理。前菜やパスタ、メイン料理のすべてがエレガントで、大切な日の食事に選ばれている。また、ホテルクオリティの上質なおもてなしも相まって、贅沢なひとときをかなえられる。
お祝いのシーンに欠かせないのが、パティシエが手がけるメッセージプレート。凄腕職人の工夫やこだわり、メッセージプレートにかける思いについてご紹介。
立体的で華やか！かわいらしさも感じるメッセージプレート
こちらでは、デザートを添えないデザインタイプを用意しており、誕生日や結婚記念日などのイベントごとに合わせてさまざまなデザインをラインナップ。アニバーサリープレート付きのプランを選べば、記念日にぴったりな素敵な1枚が登場する。
「結婚◯年、◯年ぶりの再会など、大切な日に選んでくれたんだとうれしい気持ちと身が引き締まる思いがあります。私にとっては毎日何枚も書いているものですが、お客様にとっては特別な1枚だと心得て、忙しくても丁寧に、思いを込めて作っています」とはメインでメッセージプレートを担当するパティシエの小澤海奈さん。サービススタッフから聞く、お客様の喜びの声を原動力に、日々、アニバーサリープレート作りに努めているのだとか。
こちらは還暦祝いに作成したメッセージプレート。春に見頃を迎えたネモフィラのモチーフが可憐で、ホストのお客様の優しい気持ちが伝わること間違いなし。
絞り袋を使用してデコレーションするかのように描く
メッセージプレートのデザインはお店におまかせのスタイルで、季節にあった花やお祝いに合わせたイラストなどが描かれる。メッセージはリクエストOKだから、主役の方への思いをオーダーしよう。
文字やプレートの端のあしらいには、カカオバターを加えて書きやすく、固まりやすい、ちょうど良い状態に調整したチョコレートを使用。イベント名などのメインの文字は太く大きく書き、メッセージはさっとスピーディに書くことで、流れるような美しい文字に仕上がるのだとか。大きさの強弱を意識するとプレート全体のバランスが良くなるのだそう。
※文字数は20文字くらいまで
イラストの着色には、色をつけたショートニングを使用。これまでは、色のついたゼリー状のナパージュを使うことが多かったところを、より立体的で華やかにプレートを作りたいという思いからショートニングも取り入れるようになったのだそう。「パティシエが作るメッセージプレート、という視点から、エストらしいデザインを考えたときにショートニングでデコレーションする方法を思いつきました」と小澤さん。色鮮やかなナパージュに対し、より立体感があって華やかな、オリジナリティあふれるプレートに仕上がった。
◆キュイジーヌ「エスト」のプレートバリエーション
誕生日には、ホストのお客様がリクエストしたメッセージと季節の花をプレートに。立体的な花や美しいあしらいによって、愛のこもったメッセージがより伝わりそう。こちらは、初夏に向けてひまわりを描いた。
美しい夜景も自慢のキュイジーヌ「エスト」は、結婚記念日のお祝いにもよく選ばれる。「愛情」の赤や「感謝」のピンクで色鮮やかなバラを描き、お客様の心からの思いを伝えられるようにアシスト。結婚記念日やプロポーズなどのイベントでは、バラの他にハートなどをあしらったデザインが評判。
◆メッセージプレートを作っているのは「パティシエ 小澤海奈さん」
製菓専門学校を1年制で卒業した後、ホテルでパティシエとして勤務。2023年からキュイジーヌ「エスト」のパティシエに。記念日に選ばれるお店ゆえに、1日6、7件のメッセージプレートを制作するうちに、技術が磨かれ、主に担当するように。SNSや先輩の技術を参考にし、独自のデザインを追求している。
とっておきの食事会や記念日に、感謝の気持ちやお祝いの言葉を贈ることができるメッセージプレート。池袋の「ホテルメトロポリタン」25階にあるキュイジーヌ「エスト」では、ゲストの特別な時間をより素敵なものにするためにオリジナリティあふれるメッセージプレートを作ってくれる。パティシエの技術によって、かわいらしく印象的に仕上がったデザインの数々をご覧あれ。驚きの技巧もお見逃しなく。
大切な日を彩る、伊仏料理と絶景、ホテルクオリティのおもてなし
池袋の「ホテルメトロポリタン」の25階にある、キュイジーヌ「エスト」。スチールアートや天然石を散りばめた、“アート＆リッチ”をコンセプトにしたムードあふれる空間が素敵。窓の外には、六本木や汐留のビル群まで遮るものがない地上100mからの景色が広がる。
こちらでいただけるのは、本格フランス料理をベースに素材の風味を引き立てるイタリア料理のエッセンスを加えた、伊仏料理。前菜やパスタ、メイン料理のすべてがエレガントで、大切な日の食事に選ばれている。また、ホテルクオリティの上質なおもてなしも相まって、贅沢なひとときをかなえられる。
お祝いのシーンに欠かせないのが、パティシエが手がけるメッセージプレート。凄腕職人の工夫やこだわり、メッセージプレートにかける思いについてご紹介。
立体的で華やか！かわいらしさも感じるメッセージプレート
こちらでは、デザートを添えないデザインタイプを用意しており、誕生日や結婚記念日などのイベントごとに合わせてさまざまなデザインをラインナップ。アニバーサリープレート付きのプランを選べば、記念日にぴったりな素敵な1枚が登場する。
「結婚◯年、◯年ぶりの再会など、大切な日に選んでくれたんだとうれしい気持ちと身が引き締まる思いがあります。私にとっては毎日何枚も書いているものですが、お客様にとっては特別な1枚だと心得て、忙しくても丁寧に、思いを込めて作っています」とはメインでメッセージプレートを担当するパティシエの小澤海奈さん。サービススタッフから聞く、お客様の喜びの声を原動力に、日々、アニバーサリープレート作りに努めているのだとか。
こちらは還暦祝いに作成したメッセージプレート。春に見頃を迎えたネモフィラのモチーフが可憐で、ホストのお客様の優しい気持ちが伝わること間違いなし。
絞り袋を使用してデコレーションするかのように描く
メッセージプレートのデザインはお店におまかせのスタイルで、季節にあった花やお祝いに合わせたイラストなどが描かれる。メッセージはリクエストOKだから、主役の方への思いをオーダーしよう。
文字やプレートの端のあしらいには、カカオバターを加えて書きやすく、固まりやすい、ちょうど良い状態に調整したチョコレートを使用。イベント名などのメインの文字は太く大きく書き、メッセージはさっとスピーディに書くことで、流れるような美しい文字に仕上がるのだとか。大きさの強弱を意識するとプレート全体のバランスが良くなるのだそう。
※文字数は20文字くらいまで
イラストの着色には、色をつけたショートニングを使用。これまでは、色のついたゼリー状のナパージュを使うことが多かったところを、より立体的で華やかにプレートを作りたいという思いからショートニングも取り入れるようになったのだそう。「パティシエが作るメッセージプレート、という視点から、エストらしいデザインを考えたときにショートニングでデコレーションする方法を思いつきました」と小澤さん。色鮮やかなナパージュに対し、より立体感があって華やかな、オリジナリティあふれるプレートに仕上がった。
◆キュイジーヌ「エスト」のプレートバリエーション
誕生日には、ホストのお客様がリクエストしたメッセージと季節の花をプレートに。立体的な花や美しいあしらいによって、愛のこもったメッセージがより伝わりそう。こちらは、初夏に向けてひまわりを描いた。
美しい夜景も自慢のキュイジーヌ「エスト」は、結婚記念日のお祝いにもよく選ばれる。「愛情」の赤や「感謝」のピンクで色鮮やかなバラを描き、お客様の心からの思いを伝えられるようにアシスト。結婚記念日やプロポーズなどのイベントでは、バラの他にハートなどをあしらったデザインが評判。
◆メッセージプレートを作っているのは「パティシエ 小澤海奈さん」
製菓専門学校を1年制で卒業した後、ホテルでパティシエとして勤務。2023年からキュイジーヌ「エスト」のパティシエに。記念日に選ばれるお店ゆえに、1日6、7件のメッセージプレートを制作するうちに、技術が磨かれ、主に担当するように。SNSや先輩の技術を参考にし、独自のデザインを追求している。