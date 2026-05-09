IVEウォニョン、ぱっつん前髪＆ツインテールで大胆イメチェン「お人形さんみたい」「見惚れる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/09】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月8日、自身のInstagramを更新。ぱっつん前髪のヘアスタイルを公開した。
【写真】KPOP美女「お人形さんみたい」ぱっつん前髪に大胆イメチェン
ウォニョンは「ドングルドングル」と韓国語で「丸っこい」「円い」などを意味する言葉をコメント。これまでのワンレングスだったヘアスタイルからぱっつん前髪に切りそろえたスタイルにイメージチェンジし、暗めのブラウンヘアをふわりとウエーブのかかったツインテールにアレンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「ぱっつんにツインテール最強」「可愛すぎる」「見惚れる」「美しすぎて目が離せない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】KPOP美女「お人形さんみたい」ぱっつん前髪に大胆イメチェン
◆ウォニョン、ぱっつん前髪のイメチェンショット公開
ウォニョンは「ドングルドングル」と韓国語で「丸っこい」「円い」などを意味する言葉をコメント。これまでのワンレングスだったヘアスタイルからぱっつん前髪に切りそろえたスタイルにイメージチェンジし、暗めのブラウンヘアをふわりとウエーブのかかったツインテールにアレンジした姿を披露した。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「ぱっつんにツインテール最強」「可愛すぎる」「見惚れる」「美しすぎて目が離せない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】