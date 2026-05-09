歌手の宇多田ヒカルが、人気俳優のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演することを報告した。

９日までにスタッフによるインスタグラムが更新され「佐藤健さんのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに宇多田ヒカルが出演します」と伝えた。２人でゲーム機を手に熱中する姿や、楽しそうに話している様子が公開された。

佐藤は本編公開の前に、「宇多田さんとテトリスをしました」という予告編の動画をアップ。テトリスを楽しんだという。

コメント欄は驚く人が続出。「えーっ！！そんなコラボありえるんすか」「お似合いな２人」「ビックリしました」「えーーー！！！！どういう経緯なの！！！すごい！！！！！！」「ありえない豪華な二人すぎて、てっきりＣＭの一コマかと思った。宇多田さん、正座していて可愛いな」「えっ佐藤健と！？どういう繋（つな）がりで！？どちらにせよ楽しみです！！」「これはやばいツーショット」と意外な２ショットに騒然。

ネット上のファンも「宇多田ヒカルと佐藤健が一緒にゲームしてるＹｏｕＴｕｂｅとかどんな素敵な組み合わせ」「マジで？ 宇多田ヒカルと佐藤健がテトリス対決してるらしい！」「どういうこっちゃ」と楽しみにしていた。