上野樹里、夫・和田唱＆愛犬とピクニック楽しむ“家族3ショット”に反響「なんだか見るたびに似てきますね」「マリブちゃん、楽しそうだね」
俳優の上野樹里（39）が8日、自身のインスタグラムを更新。「#家族写真」のハッシュタグを添え、夫でロックバンド・TRICERATOPSの和田唱（50）、愛犬・マリブちゃんとピクニックを楽しむ3ショットを公開した。
【写真】「なんだか見るたびに似てきますね」夫・和田唱＆愛犬との“家族3ショット”披露の上野樹里
手作りと思われるサンドイッチ弁当について、上野は「フムスサンド スモークサーモンサンド オムレツサンドの3種！」と紹介。デザートには、バナナを用意したそうだ。
飲み物には、ホットコーヒーとレモンを絞った炭酸水を持参。「ティーカップも1つ持っていったら飲み物がとても美味しく感じたよ」「使わなかったいつかのおしぼりもとても活躍した」とうれしそうにつづっていた。
家族の仲むつまじい様子に、ファンからは「素敵な3ショットですね」「可愛い」「なんだか見るたびに似てきますね」「マリブちゃん、楽しそうだね」「見てる私まで幸せな気持ちになります！」などと、温かなコメントが数多く寄せられている。
【写真】「なんだか見るたびに似てきますね」夫・和田唱＆愛犬との“家族3ショット”披露の上野樹里
手作りと思われるサンドイッチ弁当について、上野は「フムスサンド スモークサーモンサンド オムレツサンドの3種！」と紹介。デザートには、バナナを用意したそうだ。
家族の仲むつまじい様子に、ファンからは「素敵な3ショットですね」「可愛い」「なんだか見るたびに似てきますね」「マリブちゃん、楽しそうだね」「見てる私まで幸せな気持ちになります！」などと、温かなコメントが数多く寄せられている。